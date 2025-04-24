台灣最古老天主堂 置教宗遺像供教友追思

萬金聖母聖殿置放教宗遺像供追思。（記者陳彥廷攝）

2025/04/24 21:36

〔記者陳彥廷／屏東報導〕致力於世界和平的梵蒂岡教宗方濟各（Pope Francis）於4月21日辭世，享壽88歲，總統賴清德指派前副總統陳建仁出席葬禮，而全國最古老的天主堂、萬金聖母聖殿也在教堂內擺放教宗遺像，這幾天晚間彌撒，神父也會加入追悼儀式，遺像將置放至週六，提供教友前來追思。

天主教早在1861年即於萬金開教，當時由西班牙道明會的神父郭德剛從高雄步行往返傳教，後續由黎茂克神父接任並購地以土磚打造聖堂，再於1869年由神父良方濟購置林地著手興建現地的大堂，由神父李拉蒙以依西班牙古堡式建築鳩工建造，供奉「無染原罪聖母」為教堂主保，是台灣現存最古老的天主堂，並經指定列冊為屏東縣的古蹟。

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據萬金聖母聖殿外的古蹟簡介，天主教於赤山、萬金開教屬台灣特例，不僅曾輪番遭閩南與客籍居民的仇視與誤解而被火燒聖堂或教產遭搶，教會則購地並提供種子和農具給平埔族人耕作維持生計，凝聚居民團結，對抗鄰近閩、客土地侵奪，天主教會於萬金敦風礪俗，消弭歧見，備受推崇。

萬金聖母聖殿與教廷亦有直接且深刻的淵源，1984年時任教宗若望保祿二世敕封萬金莊聖母無染原罪大堂為「宗座聖殿」，是全台首座敕封的聖母聖殿，享有教會中最高的神恩與榮耀。萬金聖母聖殿也在殿內安放教宗方濟各的遺像供教友追思。

神父陳文安說，教宗方濟各在世的最後一天，也就是復活節當天仍公開的為數千名信眾降福，任內致力推動和平，深深影響世界各地，這幾天到週六彌撒都會進行追思，請主內兄弟姐妹一同為教宗方濟各的靈魂安息祈禱，而萬金聖母聖殿所屬的高雄教區則會於週六上午10點於高雄市救世主堂舉行追思感恩禮。

萬金聖母聖殿置放教宗遺像供追思。（記者陳彥廷攝）

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