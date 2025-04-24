賣到鮪魚缺貨！台灣壽司郎緊急公告《排球少年》聯名餐點替換方案

台灣壽司郎日前宣布最新聯名IP，為紅遍全球的日本經典運動作品《排球少年》。（圖擷取自「台湾スシロー 台灣壽司郎」臉書粉專）

2025/04/24 23:03

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣壽司郎日前宣布最新聯名IP，為紅遍全球的日本經典運動作品《排球少年》，預計展開26天的聯名活動，消息一出嗨翻大批「排民」（台灣排球少年粉絲暱稱），訂位秒爆滿。昨（23日）活動首日，全台壽司郎湧入大量人潮，下午更傳出多家門市鮪魚肉賣到缺貨暫停販售，讓不少粉絲驚愕。

據了解，台灣壽司郎最新舉辦的《排球少年》聯名活動「飛吧！！朝向美味的頂點」，是日本壽司郎在上月也曾舉辦的系列活動。活動期間，凡是點聯名餐點「豪華海鮮十分殺球」、「青醬酪梨鮮蝦海苔包」與「野生鮪魚豪華拼盤」，即可獲得限量且隨機出貨的特典角色插卡、貼紙與透卡，吸引大量粉絲上門消費捧場。

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然而，其中一款售價300元的「野生鮪魚豪華拼盤」，在活動第一天下午4點多，全台壽司郎門市陸續傳出食材備料用完，因此只能緊急暫停販售。對此，壽司郎也於當天傍晚緊急宣布，因為活動人潮乎預期，導致部分餐點食材已完售，承諾會緊急追加食材備貨，待備貨完成再恢復販售，各店實際補貨狀況依照各店公告為主。

今（24日）晚間，壽司郎再度發布公告指出，聯名餐點之一的「野生鮪魚豪華拼盤」人氣大獲好評，然而鮪魚肉須依照專門流程解凍後再分切，導致部分門市供貨不足暫停販售。為此，壽司郎宣布將「野生鮪魚豪華拼盤」緊急替換成同價格的「綜合刺身拼盤」，民眾在活動期間店內點選這道餐點，一樣能獲得聯名活動的隨機透卡乙張。

凡是點聯名餐點「豪華海鮮十分殺球」、「青醬酪梨鮮蝦海苔包」與「野生鮪魚豪華拼盤」，即可獲得限量特典角色插卡、貼紙與透卡。（讀者授權提供）

壽司郎宣布將「野生鮪魚豪華拼盤」緊急替換成同價格的「綜合刺身拼盤」。（圖擷取自「台湾スシロー 台灣壽司郎」臉書粉專，本報合成）

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