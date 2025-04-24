台南玉井豐里舊吊橋橋墩說歷史 盼串聯在地景點帶動觀光

台南市玉井區豐里吊橋，為早期民眾通往玉井市區的主要通道，目前原有的5座橋墩僅餘2座。（記者劉婉君攝）

2025/04/24 21:22

〔記者劉婉君／台南報導〕​台南市玉井區豐里里有一座舊吊橋，為早期民眾通往玉井市區的主要通道，目前原有的5座橋墩僅餘2座，地方除積極培養導覽解說員，並希望政府能將附近的觀光資源串聯起來，述說在地歷史，也帶動地方觀光。

豐里吊橋橫跨曾文溪，於1964年竣工，豐里里長羅銘輝表示，1987年新的豐里橋完成以前，豐里吊橋就是里民到玉井青果市場及玉井市區的通道，小時候到玉井國小上課，也是走這一條，早期吊橋損壞時，修繕經費不足，部分由政府補助，另一部分則是由庄內民眾共同捐款。

請繼續往下閱讀...

不過，受到颱風豪雨侵襲，豐里吊橋的3座橋墩及橋面，在88風災時被溪水沖毀，目前僅剩下靠近豐里里這一側的2座。

羅銘輝表示，站在豐里橋上，可以看到溪裡的硓（石古）石，曾文溪全線僅在玉井豐里段看得到硓（石古）石。遠眺則可看到僅存的2座豐里吊橋橋墩，走到里內的第1座吊橋橋墩前，則可看到另一側的金府千歲廟，有一段奉天上聖母指示在當地守候庄民的傳說，此外，里內還有進士宅舊址，都是當地充滿故事的人文景點。

羅銘輝說，在網路上可以搜尋到豐里吊橋的故事，期盼能將豐里吊橋和附近的噍吧哖事件公園、玉井青果市場、噍吧哖事件文化園區等串聯起來，將遊客停留在玉井久一點，而不再只是過客，里內也正在培訓導覽人員，讓更多人認識玉井的故事。

西拉雅風景區管理處、觀光旅遊局、玉井區公所及立委郭國文服務處等相關人員，今（24）日前往現場會勘，觀旅局表示，有關玉井區豐里吊橋重新連結的提議，因該地點位處交通部觀光署西拉雅國家範圍內，區域性觀光規劃及推展均有整體性考量，後續仍需交通部觀光署評估是否規劃興建，觀旅局將配合觀光署及西管處積極推動。

台南市玉井區豐里吊橋，為早期民眾通往玉井市區的主要通道，目前原有的5座橋墩僅餘2座。（記者劉婉君攝）

台南玉井豐里里長羅銘輝表示，站在豐里橋上，可以看到溪裡的硓????石，曾文溪全線僅在玉井豐里段看得到硓????石。（記者劉婉君攝）

豐里橋上可看到舊吊橋僅存的橋墩與曾文溪。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法