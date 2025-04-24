將接收大漢學院安置學生 佛大：確保學生學習無縫接軌

佛光大學將接收大漢技術學院退場後部分學生。（資料照）

2025/04/24 20:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕大漢技術學院今年8月起將退場停辦，教育部協助未畢業學生安置到佛光大學及中國科技大學。佛光大學今天表示，將確保學生學習無縫接軌，並維持學生於大漢原校區上課，學費也依大漢規定收取，不另增學生負擔。

受少子女化影響，大漢技術學院董事會於去年2月決議，自113學年度起依私校法進行停招停辦，將安置師生、並作轉型發展規劃，教育部於去年8月同意，學校將於114學年度起停辦，後續有約100名學生需要安置。

請繼續往下閱讀...

教育部也說明，今年3月20日已向學生及家長說明專案分發相關事宜，預計將學生分發至中國科技大學及佛光大學，如果學生無法於分發學校上課，也同意學生能採取於原校場地或花蓮適當場地的校外專班方式上課。

佛光大學表示，將秉持創辦人星雲大師「以教育實踐慈悲」之辦學理念，善盡大學社會責任，全面保障轉銜學生之權益，確保學生自今年8月起可無縫銜接學習歷程，順利完成學業。學生畢業後，將由佛光大學頒發學位證書，並註明原就讀之大漢技術學院所屬科系及專長。

為減少學生適應壓力並確保學習品質，原則上維持學生於大漢原校區上課，學雜費標準亦將依照學生原於大漢就讀時之規定收取，不另增加負擔。今年8月以後畢業之學生，則正式歸屬佛光大學，屬於「佛光大學大漢專班」，由校方負責學籍管理及相關證件核發事宜。

佛光大學提到，面對少子化及技職校院退場所帶來的挑戰，校方深知學生在退場過程中最為無辜，為保障同學們受教權益，佛光大學不僅跨縣市，亦從高教體系跨足技職領域，投入協助工作，盼與學生、家長及大漢校方共同面對並克服困難。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法