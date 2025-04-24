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    2025台灣燈會在桃園耗資7.3億 主燈規劃移至中原文創園區

    2025台灣燈會在桃園，主燈以無限的符號為主題。（記者謝武雄攝）

    2025台灣燈會在桃園，主燈以無限的符號為主題。（記者謝武雄攝）

    2025/04/24 19:51

    〔記者謝武雄／桃園報導〕2025台灣燈會在桃園活動落幕，由於今年燈會預算高達7.3億元，多名議員都呼籲燈會結束後，應該還有一些東西可以保留，不要船過水無痕；代理局長王麗娟表示，初步擇定中原文創園區，主要考量園區週末文創市集人潮活絡，台鐵列車往來經過頻繁，於列車車廂內旅人可視性高，可營造為旅人往返中壢臨時性地標。

    王麗娟表示，主燈移置將朝向以延展2到3年爲目標規劃，再來考量主燈展演時之燈光放射、聲音影響，場地大小與週邊環境尺度融合之展演效果，由於主燈受限播放音樂聲響及展演放射光線，恐影響毗鄰生活，故初步擇定中原文創園區。

    副市長蘇俊賓表示，今年的主燈比較特別，是由1萬6千顆LED燈組成，以軟體程式呈現千變萬化視覺效果，移置過程必須軟硬兼顧，因此市府必須評估移置地點、費用及未來展出方式，續展年限。

    議員簡志偉、李家興表示，台灣燈會在桃園耗資7.3億元，雖然創造2千萬人次參觀人潮，但展期不到1個月就結束，市府應該考量如何讓燈會的觀光成效延續。

    議員徐景文、呂林小鳳也提到，燈會已經結束２個多月，但主燈及重要燈區的展品到底移置到那些地方都沒有定論；此外，今年的台灣燈會有很多缺失，尤其是交通規劃，希望能夠做成經驗傳承，做為未來承辦台灣燈會參考。

    2025台灣燈會在桃園，主燈以無限的符號為主題。（記者謝武雄攝）

    2025台灣燈會在桃園，主燈以無限的符號為主題。（記者謝武雄攝）

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