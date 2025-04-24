美豬、美牛上談判桌？ 立委齊呼：守住食安防線

美國貿易代表署（USTR）日前公布「10項不公平貿易行為」，點名台灣對美豬標示、美牛查驗過嚴，示意圖。 （資料照）

2025/04/24 19:15

〔記者邱芷柔／台北報導〕美國貿易代表署（USTR）日前公布「10項不公平貿易行為」，點名台灣對美豬標示、美牛查驗過嚴，立法院社福及衛環委員會今（24日）針對「美豬、美牛零關稅與食安保障」邀集相關部會進行專題報告，立委接連質詢政府立場，警告食安與本土產業恐成談判犧牲品，要求政府「守住底線」。

民眾黨立委陳昭姿指出，美方認為我國原產地標示制度對美豬是貿易歧視，甚至可能違反WTO規範。她強調，應備妥科學與法學論述應戰，並重申原產地標示是消費者知情權的最低門檻。

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同黨立委陳菁徽則批評，作為保障民眾健康的主責單位，衛福部與農業部卻在報告中，對美豬美牛著墨極少，質疑是否刻意淡化爭議以配合談判。她也提到，學生營養午餐禁用基改食品遭美方批評為「無科學依據」，政府應更明確捍衛政策立場，並加強對外溝通。

國民黨立委王育敏則直問「美豬美牛是否納入談判議題？」對此，行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣表示，基於台美互信，目前無法對外揭露細節，未來適時將由行政院統一說明。

王育敏指出，台美貿易逆差高達28億美元，若美方進一步施壓放寬標示與檢驗標準，台灣應更有底氣堅守原則。她也批評，美豬進口量逐年上升，2023年更超過1.6萬噸，但市面標示卻幾乎看不到，甚至曾爆出將美豬冒充為加拿大豬的「洗產地」事件，呼籲食藥署強化稽核與流向監管，保障民眾選擇權。

立委高金素梅警告，若開放牛絞肉、基改食品進入校園、取消農藥殘留標準與產地標示，將重創國人健康與本土農業。她也引用日本首相石破茂「不在食安妥協」，質疑台灣是否會將食安當成「表忠的獻禮」。

國民黨立委葉元之也指出，日本拒絕美方貿易施壓，堅守底線，台灣也不應輕易讓步。他舉例，美式賣場進口鮮奶在台售價僅125元，低於國產鮮乳約160元以上，若開放零關稅，勢必壓縮本地酪農生存空間。

農業部次長杜文珍回應，目前美國與紐西蘭輸台乳品以奶粉、起司為主，鮮奶進口量極低。她強調，台美農貿為互補合作，台灣大量自美進口黃豆、小麥、玉米是為了畜產所需，「美方應理解台灣立場」，若有機會參與談判，農業部將表達本土利益。

衛福部長邱泰源則重申，政府將堅守「食安優先、科學分析、國際標準、查驗落實」四大原則，強調面對關稅談判，對於國人健康與食安的堅持，絕不妥協。

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