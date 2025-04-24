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    桃市珍珠海岸2日遊程一家4口破6萬 網酸有錢國旅、沒錢出國

    桃園市政府為打造「珍珠海岸」，與YOYO家族合作，暑假將推出1、2日遊的海岸快樂小旅行行程，本月15日才召開記者會，就被民代批評太貴族了。（市府提供）

    桃園市政府為打造「珍珠海岸」，與YOYO家族合作，暑假將推出1、2日遊的海岸快樂小旅行行程，本月15日才召開記者會，就被民代批評太貴族了。（市府提供）

    2025/04/24 19:49

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府為打造「珍珠海岸」，與YOYO家族合作，暑假將推出1、2日遊的海岸快樂小旅行行程；有民眾向市議員謝美英抱怨，2日遊每人超過1萬5千元，一家4口破6萬元，怪網友都酸說「有錢的國旅、沒錢的出國」；觀光旅遊局企劃暨國際科長謝鎮全表示，整個行程還是比市價便宜，考量規劃價位較適中的行程。

    謝鎮全表示，目前2天1夜的主題經典行程，暑假週末限量四團，除了有探索觀新藻礁與石滬故事館的遊程外，夜晚入住和逸飯店，享受水族館夜間導覽及夜宿水族館特殊體驗，同時包含晚餐、宵夜及隔天早餐、午餐及下午茶，還有專屬同樂會，一起和香蕉哥哥、草莓姐姐、柳丁哥哥或Kiwi姐姐學習桃園珍珠海岸的知識、唱唱跳跳。

    謝鎮全也提到，另有26團1日遊行程，分為「海洋探險隊」及「石滬探險隊」，分別以古早牽罟捕魚、百年石滬探秘為主題，費用為1888元；每場活動都由YOYO哥哥姐姐親自帶動，和小朋友近距離互動遊樂。

    謝美英說，民眾上網報名「主題經典行程」，發現大人要1萬5888元、小孩1萬3888元，算起來1家2大1小加起來就要4萬7164元；民眾向她抱怨，2天1夜行程、餐飲都在飯店裡，與海岸有關的行程只有2小時就結束了，不僅行程與名稱有相當落差， 一家4口就要破6萬，難怪網友都酸說「有錢的國旅、沒錢的出國」；市府既然要推廣國旅，就要思考更親民、物超所值的方案。

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