中信學院攬前高官立委任教 教團控藉辦學名建立政商產業鏈

高教工會控中信金融管理學院專攬前高官立委「任教」，質疑以「辦學」為名義，掌握、利用公共校產與資源，甚至建立「政商產業鏈」。 （圖截自學校官網）

2025/04/24 18:52

〔記者楊綿傑／台北報導〕高教工會指控中信金融管理學院專攬前高官立委「任教」，平均90位學生就聘任一位前高官立委，「生官比」是全國最威，而濫用專案教師也高居大專院校第二高，質疑中信金以「辦學」為名義，掌握、利用公共校產與資源，甚至建立「政商產業鏈」。

高教工會指出，中信金在接手興國管理學院學生人數最高曾達近萬人規模校地後，縮減全校學生人數至僅800、900人，卻仍把持面積近26公頃校地。且在此學生規模之下，聘了高達12名「講座教授」、「客座教授」與「特約教授」，其中10位甚至是退休高階官員與前立委。

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名單包括前政院副院長吳榮義、前政院秘書長陳美伶、前教育部次長林騰蛟、前交通部次長張政源、前政委蔡政文等皆聘為講座教授；前主計長韋伯韜、前政院政務顧問陳錦稷、前立委李桐豪及孫大千皆獲聘教授；現任立委王義川則獲聘助理教授。

高教工會認為，中信金融管理學院平均90名學生就聘任1名前高官立委，「生官比」是全國最威，且其中10名「講座教授」高達5名過去3年沒有任何開課授課記錄。另統計所聘任10名具前高官、（前）立委身分的「教師」，近3年平均每週授課時數僅3小時，遠低於大專院校專任教師平均每週8至12小時的授課時數，對學生幫助實在不大。

更諷刺的是，該校所聘不受任何法律保障的「編制外教學人員」（專案教師）比例，同樣高居大專院校第二，占非兼任教師3成以上。教育部近年開始要求各校降低專案教師比例，但在該校前高官立委們僅須負擔遠低於平均授課時數的教學工作，教學人力大量依靠勞動保障較差的專案教師。

高教工會強調，該校經費來源，除有來自政府獎補助款外，更有大量來自中國信託經營之台灣彩券公司之「慈善捐贈」，原應用於公益用途的辦學經費，在不當大量進用「前高官」為教師下，已成了其用公益款項酬庸私人、經營政商關係的私用金庫。而工會將為保障教職員生權益、確保高教資產公共化不輕易於淪為財團私產繼續監督。

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