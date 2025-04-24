特別條例補健保200億、顧弱勢170億 邱泰源：提升穩定與韌性

行政院會今（24日）通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中撥補健保200億元，衛福部長邱泰源指出，這筆經費將注入健保安定基金，未來可因應藥品或醫材上漲、穩定點值。 （記者邱芷柔攝）

2025/04/24 18:19

〔記者邱芷柔／台北報導〕面對美國高舉對等關稅大刀，行政院會今（24日）通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中撥補健保200億元，衛福部長邱泰源指出，這筆經費將注入健保安定基金，未來可因應藥品或醫材上漲、穩定點值；另有170億元用於弱勢族群照顧與關懷服務，有助於強化社福網絡。

根據行政院說明，4100億元將用於企業金融、產業升級、國土安全與社會支持等面向，細項包括產業支持匡列930億元、國土韌性1500億元、社會支持1670億元；在社會支持項目中，又包括挹注健保200億元、勞保100億元。

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邱泰源表示，衛福部已對藥品與醫材的盤點與因應策略有所準備，這次行政院通過的特別預算進一步挹注健保200億元，將注入健保安定基金，在面對未來可能因關稅變動帶來的挑戰時，就能增強應變韌性。

邱泰源也說明，政府挹注的健保公務預算可依規劃指定用途，只要計畫用途寫清楚，就能靈活運用，過去已有指定用途的經驗，例如未來若出現醫藥品價格上漲、健保點值調整等情況，都能動用相關資金因應。

除了健保支出，特別條例也編列170億元用於弱勢族群的照顧與支持。邱泰源表示，弱勢與高齡人口始終是政府關注的重點，尤其獨居長者人數持續增加，如何照顧他們的生活狀態，是政府責無旁貸的工作。如果這筆預算能投入這一塊，將有助於補強社會福利的支持網絡，讓照顧體系更加完整。

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