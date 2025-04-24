為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    統測4/26登場！防蜜袋鼯事件重演 教育部「吉娃娃犬」提醒勿帶寵物

    教育部官方LINE以「吉娃娃犬」提醒考生，千萬不能帶寵物。（記者林曉雲翻攝）

    教育部官方LINE以「吉娃娃犬」提醒考生，千萬不能帶寵物。（記者林曉雲翻攝）

    2025/04/24 18:11

    〔記者林曉雲／台北報導〕今（114）年四技二專統一入學測驗將於26日起登場，全國約7.2萬人報考，比去年減少逾3千人，考生人數再創新低，因過往曾有學測考生帶寵物進考場被扣分，教育部官方LINE今（24日）特別以「吉吉娃犬」宣導大使提醒考生，千萬不能帶寵物考試。

    技專校院入學測驗中心說明，114學年度統測考生合計7萬2601人，比113學年減少逾3000人，其中，四技二專有6萬6311人報名，比113學年減少3050人；二技報考人數為6290人，比113學年減少15人。

    教育部官方LINE今日提醒，本週六日（4月26日至27日）是統測，考生要記得攜帶准考證，並準備應試文具包括2B鉛筆、黑筆、橡皮擦、直尺、圓規等應試文具，但要記得勿帶電子產品，例如耳機、手機及智慧型手環、智慧型手錶、智慧型眼鏡等穿戴式裝置勿攜帶，或放置於臨時置物區並關機。

    因為111學年大學學測考試，第一次出現有考生把寵物帶進考場的違規狀況，「蜜袋鼯」在考場內從袋子裡跳到一名考生身上，把該名考生嚇壞，大考中心開會後決議，該科考試扣3級分。教育部也特別提醒統測考生，千萬不能攜帶寵物。

    教育部吉娃娃犬提醒，考生千萬不要發生這些恐怖事件，例如沒帶准考證會「來不吉了」、手機沒關靜音「吉吉可危」、沒帶應試文具是「緊吉事態」，而吉娃娃犬可愛的睡姿旁放著時鐘，以「都吉點了」提醒考生不要睡過頭，相對過往的宣導說教，有考生看了覺得很幽默，認為印象更深刻。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播