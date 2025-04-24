統測4/26登場！防蜜袋鼯事件重演 教育部「吉娃娃犬」提醒勿帶寵物

教育部官方LINE以「吉娃娃犬」提醒考生，千萬不能帶寵物。（記者林曉雲翻攝）

2025/04/24 18:11

〔記者林曉雲／台北報導〕今（114）年四技二專統一入學測驗將於26日起登場，全國約7.2萬人報考，比去年減少逾3千人，考生人數再創新低，因過往曾有學測考生帶寵物進考場被扣分，教育部官方LINE今（24日）特別以「吉吉娃犬」宣導大使提醒考生，千萬不能帶寵物考試。

技專校院入學測驗中心說明，114學年度統測考生合計7萬2601人，比113學年減少逾3000人，其中，四技二專有6萬6311人報名，比113學年減少3050人；二技報考人數為6290人，比113學年減少15人。

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教育部官方LINE今日提醒，本週六日（4月26日至27日）是統測，考生要記得攜帶准考證，並準備應試文具包括2B鉛筆、黑筆、橡皮擦、直尺、圓規等應試文具，但要記得勿帶電子產品，例如耳機、手機及智慧型手環、智慧型手錶、智慧型眼鏡等穿戴式裝置勿攜帶，或放置於臨時置物區並關機。

因為111學年大學學測考試，第一次出現有考生把寵物帶進考場的違規狀況，「蜜袋鼯」在考場內從袋子裡跳到一名考生身上，把該名考生嚇壞，大考中心開會後決議，該科考試扣3級分。教育部也特別提醒統測考生，千萬不能攜帶寵物。

教育部吉娃娃犬提醒，考生千萬不要發生這些恐怖事件，例如沒帶准考證會「來不吉了」、手機沒關靜音「吉吉可危」、沒帶應試文具是「緊吉事態」，而吉娃娃犬可愛的睡姿旁放著時鐘，以「都吉點了」提醒考生不要睡過頭，相對過往的宣導說教，有考生看了覺得很幽默，認為印象更深刻。

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