陽明山小油坑火災財損約180萬 國家公園署估1年恢復生態

台北市陽明山小油坑地區14日發生火燒山意外。（資料照）

2025/04/24 17:52

〔記者李文馨／台北報導〕陽明山國家公園七星山小油坑區域日前發生火警，起火原因初判和國科會所屬機關國研院國網中心架設的空氣品質感測器有關。國家公園署長王成機今（24日）受訪表示，這次燒毀4.5公頃的區域中，8成是芒草區，2成是箭竹區，約一年可恢復原有生態系統，並提到，賠償費用初估為170萬至180萬元。

王成機今天在內政部部務會報會後記者會表示，陽明山小油坑的山林火災案，在台北市政府消防局與空勤總隊的救災勤務下，最終在5小時內完成滅火，燃毀4.5公頃芒草與少量箭竹，國家公園署已針對受影響區域進行災後生態調查與監測作業。

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對於防範山林火災工作計劃，王成機說明，首先是「災害預防」，會對民眾進行防災教育，並嚴格管控引火規定；第二「災前準備」，一旦發生火災將立即成立應變小組並進行通報；第三「緊急應變」，包括協助滅火和通報醫療單位到現場；第四「復原重建」，消防單位負責火災原因鑑定，除了進行求償外，也會持續監測生態系統。

消防署長蕭煥章補充，起火處所位於七星山登山步道上方約200公尺處是空氣品質監測設備，監測設備包括鋰電池模組和感應器，目前20日已送交消防署進行證物分析，預計下週一完成鑑定，之後會送交台北市併入整體調查報告。

對於生態復原時長，王成機說，這次燒毀的區域中，8成是芒草區，2成是箭竹區，由於根部並未燒毀，評估大約4個月後草株就會長出，大約一年的時間就能恢復原有的生態系統。

針對賠償金額與財損，王成機表示，除了步道木柱、繩索、擋土沙包初估約20萬元，加上相機設備損害約數萬元；更重要的是為期一年的生態環境監控費用需60萬元，以及空勤總隊當天出動一架次、三趟的投水任務，3小時共90萬元，費用總計約170萬到180萬元。

國家公園署長王成機（左1）今（24日）受訪表示，這次燒毀4.5公頃的區域中，8成是芒草區，2成是箭竹區，約一年可恢復原有生態系統。（記者李文馨攝）

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