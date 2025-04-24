讓毛小孩吃得更健康 農業部加嚴寵物食品標準

農業部正式公告修正寵物食品有害健康物質容許量，加嚴相標準，預計4月26日生效。（資料照）

2025/04/24 17:41

〔記者楊媛婷／台北報導〕為讓毛孩吃得更健康，農業部今（24日）公告修正「寵物食品病原微生物與有害健康物質種類及安全容許量標準」，其中重金屬汞的容許標準量從過去的0.4ppm修正為0.3ppm，並新增5種黴菌毒素容許量，將於26日上路，至於26日前生產的寵物食品，則適用舊標準。

國內毛小孩數量已比小孩數量還多，為讓寵物食品更安全，農業部去年已預告將修正相關標準，隨預告期滿昨正式公告修正「寵物食品病原微生物與有害健康物質種類及安全容許量標準」，本次修正增訂5種黴菌毒素容許標準量，包含嘔吐毒素的容許標準量犬用為2ppm、貓用5ppm；伏馬毒素5ppm；玉米赤霉烯酮0.2ppm；赭麴毒素0.01ppm及T2毒素貓用0.05ppm，並修訂重金屬汞的容許標準為0.3ppm，以強化對有害物質的管控。

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農業部動物保護司副司長陳中興說明，汞容易造成神經方面的問題，許多寵物食品會使用大型海洋魚類為原料，這類原料含汞比例高，加上國際趨勢對汞的管理加嚴，因此決定修正標準；這次納入管理的黴菌毒素會造成寵物肝臟、腎臟、生殖系統等問題，隨歐盟將相關黴菌毒素納管，考量台灣處於亞熱帶，黴菌造成毒素問題恐比位於溫帶的歐盟更嚴重，因此這次修正標準也將5種黴菌毒素納入。

為兼顧國內市場流通業者的權益及保障國內寵物健康，陳中興表示，這次修正規定自標準生效日的26日起，所有新產製寵物食品與進口的寵物食品都要符合修正後的標準，也會持續抽檢市場上的寵物食品，抽檢量近年都呈現增加趨勢，從2023年的100件，增加到去年的5百件，今年抽檢件數擬超過550件，相關檢驗結果都可到寵物食品申報網查詢。

至於如何為寵物挑選安心的食品，陳中興表示，飼主可掌握四大原則，包含注意效期、愈新鮮愈好、標示完整、依寵物年齡選食品，他指出，國內目前的寵物食品製造管理密度較低，未來將擬推「寵物食品專法」加強管理，如將要求一定規模的寵物食品製造廠必須取得HACCP（食品安全管制系統）驗證，待專法通過後，才會依照社會的反應與需求再推寵物食品標章。

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