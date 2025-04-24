為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中一中修復「古董實驗器材」 師生聯手復刻失傳舊實驗

    台中一中校長校長林隆諺指出，學校教師團隊修復古董實驗器材，更成功復刻失傳舊實驗，讓塵封器材「活過來了」。（記者蘇孟娟攝）

    台中一中校長校長林隆諺指出，學校教師團隊修復古董實驗器材，更成功復刻失傳舊實驗，讓塵封器材「活過來了」。（記者蘇孟娟攝）

    2025/04/24 18:04

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中今年創校110年，教師賴奕豪等人整理、修復學校收藏多年的52件「古董級實驗器材」，展示讓學生看見科學歷史，更費時1年餘廣泛收集資料，師生共同研究，成功復刻「密立坎油滴電量測量器」等失傳「古董級實驗」，讓有80、90年歷史的老器材「活起來」。

    台中一中收藏不少文物，物理教師賴奕豪發現物理實驗室有上百件舊實驗器材，有的甚至是已有80、90年歷史的古董級物理實驗儀器，年代久遠，被遺忘、塵封在角落，它們見證物理教育發展史，決定動手整理、修復、重現，費時半年修復52件古董級實驗器材，考量若只是展示，少了一層教育意義，動念設法重現「古董級實驗」，讓器材「重新活起來」。

    器材已有80、90年歷史，部分「古董級的實驗」更早已失傳，復刻難度極高，賴奕豪大量考古物理儀器知識，連去日本旅行時也拜訪目前仍存在的實驗器材商，參觀器材商的歷史館，利用收集到古董器材的設計概念，設法重現古實驗。

    賴奕豪的行動吸引物理科教師張宇靖、陳俊榮共襄盛舉，討論、推測各種物理實驗原理，相互激盪腦力，費時1年整理出52件古董器材的舊實驗，重新為塵封的器材發聲並搭配理論。

    學校更把重現古董實驗器材歷程轉化成課程，帶著學生實際操作舊實驗，例如計算電荷的「密立坎油滴實驗」，教科書中僅有圖片一語帶過的原理，帶著學生利用舊的儀器自行重現，參與舊實驗的學生張培恩、陳冠瑋、許恩與指出，密立坎油滴電量測量器是藉由測量油滴的落下速度，進而推測電荷的基本帶電量，要重現舊實驗最大的困難在於資料有限，只好參考其類似型號的操作方式，邊做邊摸索，儀器老舊、損壞，本來也沒信心能再做出實驗，經歷多次失敗，當看到課本中描述的實驗畫面活生生現後，十分激動，學到課本之外的無價知識。

    校長林隆諺說，這次學校塵封已久的古董儀器能重見天日且能實際運作，相關資料及紀錄均能再次代代相傳，是最佳的科學教育。

    台中一中修復已有80、90年歷史的古董實驗器材「希托夫管」。（（記者蘇孟娟攝）

    台中一中修復已有80、90年歷史的古董實驗器材「希托夫管」。（（記者蘇孟娟攝）

    台中一中修復60、70年前的古董實驗器材「密立坎油滴電量測量器」，更成功復刻失傳舊實驗，讓學生操作。（記者蘇孟娟攝）

    台中一中修復60、70年前的古董實驗器材「密立坎油滴電量測量器」，更成功復刻失傳舊實驗，讓學生操作。（記者蘇孟娟攝）

    台中一中學生張培恩（左起）、陳冠瑋、許恩與利用密立坎油滴電量測量器成功實驗。（記者蘇孟娟攝）

    台中一中學生張培恩（左起）、陳冠瑋、許恩與利用密立坎油滴電量測量器成功實驗。（記者蘇孟娟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播