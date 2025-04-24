台中一中修復「古董實驗器材」 師生聯手復刻失傳舊實驗

台中一中校長校長林隆諺指出，學校教師團隊修復古董實驗器材，更成功復刻失傳舊實驗，讓塵封器材「活過來了」。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/24 18:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中今年創校110年，教師賴奕豪等人整理、修復學校收藏多年的52件「古董級實驗器材」，展示讓學生看見科學歷史，更費時1年餘廣泛收集資料，師生共同研究，成功復刻「密立坎油滴電量測量器」等失傳「古董級實驗」，讓有80、90年歷史的老器材「活起來」。

台中一中收藏不少文物，物理教師賴奕豪發現物理實驗室有上百件舊實驗器材，有的甚至是已有80、90年歷史的古董級物理實驗儀器，年代久遠，被遺忘、塵封在角落，它們見證物理教育發展史，決定動手整理、修復、重現，費時半年修復52件古董級實驗器材，考量若只是展示，少了一層教育意義，動念設法重現「古董級實驗」，讓器材「重新活起來」。

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器材已有80、90年歷史，部分「古董級的實驗」更早已失傳，復刻難度極高，賴奕豪大量考古物理儀器知識，連去日本旅行時也拜訪目前仍存在的實驗器材商，參觀器材商的歷史館，利用收集到古董器材的設計概念，設法重現古實驗。

賴奕豪的行動吸引物理科教師張宇靖、陳俊榮共襄盛舉，討論、推測各種物理實驗原理，相互激盪腦力，費時1年整理出52件古董器材的舊實驗，重新為塵封的器材發聲並搭配理論。

學校更把重現古董實驗器材歷程轉化成課程，帶著學生實際操作舊實驗，例如計算電荷的「密立坎油滴實驗」，教科書中僅有圖片一語帶過的原理，帶著學生利用舊的儀器自行重現，參與舊實驗的學生張培恩、陳冠瑋、許恩與指出，密立坎油滴電量測量器是藉由測量油滴的落下速度，進而推測電荷的基本帶電量，要重現舊實驗最大的困難在於資料有限，只好參考其類似型號的操作方式，邊做邊摸索，儀器老舊、損壞，本來也沒信心能再做出實驗，經歷多次失敗，當看到課本中描述的實驗畫面活生生現後，十分激動，學到課本之外的無價知識。

校長林隆諺說，這次學校塵封已久的古董儀器能重見天日且能實際運作，相關資料及紀錄均能再次代代相傳，是最佳的科學教育。

台中一中修復已有80、90年歷史的古董實驗器材「希托夫管」。（（記者蘇孟娟攝）

台中一中修復60、70年前的古董實驗器材「密立坎油滴電量測量器」，更成功復刻失傳舊實驗，讓學生操作。（記者蘇孟娟攝）

台中一中學生張培恩（左起）、陳冠瑋、許恩與利用密立坎油滴電量測量器成功實驗。（記者蘇孟娟攝）

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