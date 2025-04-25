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    首頁　>　生活

    主動幫同事=自找麻煩？網友勸世：幫了就跑不掉了

    網友發文分享，自己目前工作輕鬆，反觀隔壁同事每天事情都做不完，讓他好奇是否該出手相助？示意圖。（情境照）

    網友發文分享，自己目前工作輕鬆，反觀隔壁同事每天事情都做不完，讓他好奇是否該出手相助？示意圖。（情境照）

    2025/04/25 00:09

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕職場中看到同事忙得不可開交，是否該伸出援手？網友發文說，自己工作輕鬆，反觀隔壁同事每天事情都做不完，讓他好奇是否該出手相助？引發網友熱議，不少人直言，「幫了就變自己的事」。

    網友在PTT以「同事事情很多會主動幫忙分擔嗎」為題發文說，他觀察到隔壁同事最近每天都很忙碌，主管交代許多繁瑣的工作，同事時常抱怨事情做不完。相比之下，自己目前工作算輕鬆，每天都能準時下班，甚至有時候還有空閒時間。

    原PO進一步提到，其實自己若要幫忙分擔一些同事的工作並不困難，對方負責的多為Excel數據整理與資料彙整等行政性質的內容，雖然很雜但不算難。最後他好奇問網友，「大家看同事事情很多，會主動幫忙分擔嗎？」

    不少過來人分享，「好心幫過1、2次，最後同事還把那份工作推給我，認為就是我該做的」、「根據我的經驗，幫了後就變自己的了」、「我以前會，都幫人，沒人幫我」、「之前也是看同事每天忙到11點，還一直被老闆罵，因此幫忙他，同事後來還是離職，幫忙的部分就理所當然變我的工作」。

    另外，許多人認為看「交情和為人」決定，「我的話會欸，跟同事處的都不錯，大家都會互相幫忙」、「很熟聊得來的好同事會，其他不太會」、「最好不要，但交情好可以稍微幫」、「看交情跟同事為人，不然同事累到離職業務也是分給剩下的人」、「看同事，真的熟為人的才幫，不然有些人你幫他不會感激的」。

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