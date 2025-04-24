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    職安向前走！北市勞檢處攜手北水處 簽署安全伙伴計畫

    北市府近年推動跨機關協作，為強化公共工程安全與職場友善環境，台北自來水事業處今與台北市勞動檢查處正式締結為職業安全衛生「安全伙伴」。（台北市勞動局提供）

    北市府近年推動跨機關協作，為強化公共工程安全與職場友善環境，台北自來水事業處今與台北市勞動檢查處正式締結為職業安全衛生「安全伙伴」。（台北市勞動局提供）

    2025/04/24 17:30

    〔記者劉詠韻／台北報導〕北市府近年推動跨機關協作，為強化公共工程安全與職場友善環境，台北自來水事業處今（24）日與台北市勞動檢查處正式締結為職業安全衛生「安全伙伴」，由勞動部職業安全衛生署主任秘書李文進、北市勞動局長王秋冬共同見證，此次合作不僅深化工安治理，更著重於從源頭控管風險，將預防勝於治療落實於職場日常。

    勞動局長王秋冬表示，期許勞檢處與北水處未來在降災合作基礎上，依照安全伙伴計畫書目標執行，並由勞檢處全力協助北水處推展職業安全衛生教育訓練、輔導職業安全衛生管理系統運作，並藉由實施聯合稽查，加強橫向聯繫通報，協助北水處清楚認識危害風險，加強應變能力，並重視安全工作環境，保障工作者安全與健康。

    勞檢處長何洪丞直言，勞檢處已與市府多個機關簽署締結安全伙伴關係，此次與北水處締結顯示市府對職場安全的高度重視，未來也將持續提供技術支援與實務輔導，協助建構更完善的安全管理制度。

    北水處表示，此次簽訂安全伙伴計畫書，將針對聯合稽查、風險評估、教育訓練、內部稽核及職災預防等制度強化合作，盼進一步強化職安教育與災害應變能力，提升每一位同人的職安衛素養與應變能力，從源頭預防災害風險，實踐預防勝於補救的理念。

    北水處續指，期盼透過與勞檢處的緊密合作，內化職安衛生文化於每位同仁的日常行動，建立系統化、永續化的安全管理機制，攜手朝向零職災的共同願景邁進。

    北水處長范煥英簽署宣言。（北水處提供）

    北水處長范煥英簽署宣言。（北水處提供）

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