阿里山二延平「鏡頭君」遭遊客轉動自拍 阿管處：評估報警

一群遊客今凌晨夜衝到阿里山二延平步道賞景，竟徒手轉動「鏡頭君」當自拍鏡頭，阿里山國家風景區管理處公布影像，將評估報警。（翻攝自阿里山 新印象臉書）

2025/04/24 17:33

〔記者王善嬿／嘉義報導〕阿里山國家風景區管理處設在隙頂二延平步道觀雲平台的鏡頭，今天凌晨遭一群遊客擅自徒手轉動「自拍」，影片中還嬉鬧燦笑，阿管處副處長伍哲宏表示，現場設有監視系統側拍錄影，已經請管理單位視鏡頭使用情形，評估報警究責。

伍哲宏說，二延平步道觀雲平台的「鏡頭君」目前仍能正常使用，提醒民眾發揮公德心，愛護即時影像系統，才能讓大家繼續欣賞山區美景。

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今天凌晨5點18分左右，5、6名遊客熱血夜衝到二延平步道遊玩，擅自徒手轉動即時影像「鏡頭君」自拍，嬉鬧、對著鏡頭燦爛大笑畫面被全都錄。

阿管處今在臉書粉專「阿里山 新印象」貼文指出，「風吹日曬守候山景的鏡頭君，不是個人物品，不是個人的攝影機，請發揮公德心，山區設備守護不易，請不要人為破壞。」

阿管處表示，自2019年以來，已陸續建置二延平步道、太平雲梯、生力農場、觸口遊客中心、牛埔仔愛情大草原、里佳資訊站等6處觀光即時影像，並在阿管處YouTube頻道，不分日夜晴雨，24小時直播即時美景。

阿管處表示，近年阿管處在二延平步道觀雲平台，建置4K超畫質即時影像，讓大眾能不用出門，在家就能欣賞日出、雲海、夕陽等美景，「鏡頭君」去年還遭2次雷擊，臉書貼文公布影像，希望給民眾警惕，提醒不要破壞公物。

遊客擅自轉動二延平步道「鏡頭君」，阿管處臉書公布影像，提醒民眾要愛護公物。（翻攝自阿里山 新印象臉書）

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