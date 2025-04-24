綠領人才培育走進大學 賴清德：盼規劃高中生線上課程

總統賴清德今天下午主持國家氣候變遷對策委員會第4次委員會議。（圖擷自總統府直播）

2025/04/24 17:23

〔記者陳政宇／台北報導〕在氣候變遷及淨零轉型趨勢下，帶動綠領人才需求。總統賴清德今（24日）表示，環境部已結合大專院校，成立「淨零綠領人才培育聯盟」，除走進大學校園辦理講座活動，他也希望能針對高中生與教師，規劃推出氣候與淨零的線上課程，為台灣的永續未來扎根。

總統府國家氣候變遷對策委員會第4次會議今天登場。賴清德致詞表示，他在上次會議提到，加強社會溝通及氣候變遷教育非常重要，目前對能源、製造、住商、運輸、農業及環境等六大部門，所提出的減碳旗艦行動計畫，行政院、環境部與各部會，已啟動一系列的社會溝通會議，邀集產、官、學、研，以及公民團體，積極對話、凝聚共識，共同思考氣候解方。

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賴清德說，環境部已經結合大專院校，成立「淨零綠領人才培育聯盟」，將在北、中、南、東四區，分設區域培育中心，擴大綠領人才的培訓量能。除了走進大學校園辦理講座活動，他也希望能夠針對高中生與教師，規劃推出氣候與淨零的線上課程。

「在淨零這條路上，我們不能遺漏任何人，更要積極和年輕朋友對話」，賴清德強調，要讓年輕人逐步走入新興的綠領產業，來為國家增能、為台灣的永續未來扎根，一起攜手金融業、產業界與社會各界，共同推動有序轉型，實現2050淨零排放的願景，為後代子孫，留下繁榮、永續的家園。

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