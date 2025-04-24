為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    綠領人才培育走進大學 賴清德：盼規劃高中生線上課程

    總統賴清德今天下午主持國家氣候變遷對策委員會第4次委員會議。（圖擷自總統府直播）

    總統賴清德今天下午主持國家氣候變遷對策委員會第4次委員會議。（圖擷自總統府直播）

    2025/04/24 17:23

    〔記者陳政宇／台北報導〕在氣候變遷及淨零轉型趨勢下，帶動綠領人才需求。總統賴清德今（24日）表示，環境部已結合大專院校，成立「淨零綠領人才培育聯盟」，除走進大學校園辦理講座活動，他也希望能針對高中生與教師，規劃推出氣候與淨零的線上課程，為台灣的永續未來扎根。

    總統府國家氣候變遷對策委員會第4次會議今天登場。賴清德致詞表示，他在上次會議提到，加強社會溝通及氣候變遷教育非常重要，目前對能源、製造、住商、運輸、農業及環境等六大部門，所提出的減碳旗艦行動計畫，行政院、環境部與各部會，已啟動一系列的社會溝通會議，邀集產、官、學、研，以及公民團體，積極對話、凝聚共識，共同思考氣候解方。

    賴清德說，環境部已經結合大專院校，成立「淨零綠領人才培育聯盟」，將在北、中、南、東四區，分設區域培育中心，擴大綠領人才的培訓量能。除了走進大學校園辦理講座活動，他也希望能夠針對高中生與教師，規劃推出氣候與淨零的線上課程。

    「在淨零這條路上，我們不能遺漏任何人，更要積極和年輕朋友對話」，賴清德強調，要讓年輕人逐步走入新興的綠領產業，來為國家增能、為台灣的永續未來扎根，一起攜手金融業、產業界與社會各界，共同推動有序轉型，實現2050淨零排放的願景，為後代子孫，留下繁榮、永續的家園。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播