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    高雄空大推軍職專班 將與空軍簽訂MOU

    高雄空大校長陳月端（前排左4）拜訪劉孝堂中將（前排右3），約定簽署MOU成立軍職專班。（高雄空大提供）

    高雄空大校長陳月端（前排左4）拜訪劉孝堂中將（前排右3），約定簽署MOU成立軍職專班。（高雄空大提供）

    2025/04/24 17:25

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市立空中大學校長陳月端今（24日）拜訪空軍防空暨飛彈指揮部，表達為空軍防空弟兄量身打造軍職專班構想，中將指揮官劉孝堂肯定為國軍提供進修管道規劃，同意擇期簽訂MOU，合作培養國軍第二專長，或協助取得大學學位。

    陳月端率領各學系主任參訪空軍防空暨飛彈指揮部，輪番說明各學系特色，劉孝堂全程聆聽，當場拍板合作意向。

    陳月端表示，高雄空大可提供國軍弟兄所需要的專業課程，以及最新的AI、大數據、半導體等知能；她說，網路教學及直播面授，能符合散處各營區的空軍防空弟兄的彈性學習模式，最重要的是，可以在課程設計上充分討論及配合。

    劉孝堂說，高雄空大的課程確實具有吸引力，七大學系都值得推廣給軍中需要進修的弟兄，將進一步協助調查官兵們的學習需求，雙方可以擇期簽訂MOU，以強化合作。陳月端也邀請指揮部到學校的就業博覽會設攤，招募人才，創造雙贏局面。

    高雄空大表示，可為空軍弟兄提供更多元豐富的教育資源，量身打造套裝課程，並透過彈性的遠距教學方式，提升空軍官兵專業知識及職能素養，並協助獲取大學學位，甚至培養第二專長。

    高雄空大針對國軍需求設計「軍職專班」，目前選定該校科技管理學系與健康管理與促進學系相關課程，並結合AI、大數據、智慧科技等前瞻科技課程，希望讓國軍在服役期間也能順利進修、取得學位。

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