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    龜吼漁夫新市集4/27開幕 消費滿額抽海鮮禮盒、招財黃金龜

    新市集1樓設有32個生鮮攤位。（記者董冠怡攝）

    新市集1樓設有32個生鮮攤位。（記者董冠怡攝）

    2025/04/24 17:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市萬里區龜吼漁夫新市集4月27日開幕，新市集1樓設有32個生鮮攤位、2樓則有12攤販售熟食，以及用餐空間、戶外觀海平台；開幕當天消費滿2000元，就能抽價值2000元的海鮮禮盒，拍照打卡還可獲限量萬里蟹造型雞蛋糕。此外，4月28日到5月25日在市集消費單筆滿2000元，可抽價值3萬元（2.5錢）的招財黃金龜。

    新北市漁業及漁港事業管理處長簡明雄說，龜吼漁夫市集改建工程已完工，歷經1個月的攤商搬遷及試營運，27日開幕，1樓生鮮攤位販售當季漁獲、2樓用餐空間挑高面海，並有戶外觀海平台，可眺望維納斯海岸線。慶祝新市集開幕，27日推出「龜吼新鱻寶盒」扭蛋活動，當日消費滿2000元可扭蛋1次，限500個機會。

    扭蛋獎項包含價值2000元的海鮮禮盒，內含萬里蟹、現流小卷、蝦貝等漁產品，實際內容依活動當日漁獲調整，限5份；或是價值500元、200元或100元的限量龜吼漁夫市集抵用券。另，當天到市集拍照打卡上傳個人社群FB或IG，標註「龜吼漁夫市集慶開幕」，即可兌換萬里蟹及小卷等特殊造型雞蛋糕，計有200份。

    漁業處補充，4月28日到5月25日到市集消費單筆滿2000元（超商除外），可抽最高價值3萬元的招財黃金龜（1隻），符合資格者可向店家索取抽獎券、投入漁市抽獎箱，5月28日現場直播抽獎、29日在臉書粉專臉書粉專「新北漁樂快爆」公布中獎名單。

    4月28日到5月25日在龜吼漁夫新市集消費單筆滿2000元，可抽價值3萬元（2.5錢）的招財黃金龜。（新北漁業處提供）

    4月28日到5月25日在龜吼漁夫新市集消費單筆滿2000元，可抽價值3萬元（2.5錢）的招財黃金龜。（新北漁業處提供）

    觀海平台可眺望維納斯海岸線。（記者董冠怡攝）

    觀海平台可眺望維納斯海岸線。（記者董冠怡攝）

    龜吼漁夫新市集2樓有12攤販售熟食以及用餐空間、戶外觀海平台。（記者董冠怡攝）

    龜吼漁夫新市集2樓有12攤販售熟食以及用餐空間、戶外觀海平台。（記者董冠怡攝）

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