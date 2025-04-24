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    首頁　>　生活

    幸福巴士上路9年 偏鄉公共運輸覆蓋率今年拚95％

    屏東縣來義鄉視察幸福巴士成果，現有7輛車、12條幸福巴士路線。（記者蔡昀容攝）

    屏東縣來義鄉視察幸福巴士成果，現有7輛車、12條幸福巴士路線。（記者蔡昀容攝）

    2025/04/24 17:20

    〔記者蔡昀容／屏東報導〕為落實偏鄉交通平權，交通部2016年起提供彈性預約與固定班次並行的幸福巴士，從最初10個鄉鎮15條路線，迄今增加到186個鄉鎮475條路線，偏鄉公共運輸覆蓋率由2016年70%，提升到達目前的94.37％，年底目標95%，2028年達100%。

    交通部長陳世凱今至來義鄉視察幸福巴士成果，現有7輛車、12條幸福巴士路線，提供鄉內民眾至潮州、東港、枋寮與屏東地區，就學、就醫及生活接駁需求，截至今年3月底已服務超過5.2萬人次。

    長者許嬌鳳表示，家人在外地工作，沒辦法載她去看醫生，所以她都是坐幸福巴士去看醫生。鄉公所則表示，來義國小因為有幸福巴士，讓附近地區學生願意返鄉就讀。

    陳世凱指出，幸福巴士核心是實現在地人服務在地人的人本交通精神，讓老弱婦幼與行動不便者都能享方便友善的交通服務，交通部及公路局會持續與各地方政府合作，依據地方特性及需求，加速實踐交通平權。

    陳世凱表示，以2028年達到鄉鄉有公車（幸福巴士），公共運輸覆蓋率100%為目標前進。全台有368鄉鎮，其中366鄉鎮有公車含幸福巴士，金門縣烏坵鄉、台東縣綠島鄉沒有。

    公路局自2016年起截至去年底，總計補助幸福巴士約20億元，平均每年補助2至3億元，目標明年底公共運輸覆蓋率達95％，2028年達100%。

    交通部部長陳世凱視察屏東縣來義鄉的幸福巴士營運。（記者蔡昀容攝）

    交通部部長陳世凱視察屏東縣來義鄉的幸福巴士營運。（記者蔡昀容攝）

    交通部部長陳世凱視察屏東縣來義鄉的幸福巴士營運。（記者蔡昀容攝）

    交通部部長陳世凱視察屏東縣來義鄉的幸福巴士營運。（記者蔡昀容攝）

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