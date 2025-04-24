龍舟界的紅葉少棒 花蓮玉里鎮阿美族織羅部落終於有正規練習舟

練習舟運到織羅部落，部落的壯漢們第一批試划，大家都非常的開心「有信心今年拿冠軍」。（縣府提供）

2025/04/24 17:27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕雖然端午節不是阿美族傳統文化，不過花蓮玉里鎮秀姑巒溪東側的織羅部落族人熱愛賽龍舟，是花蓮龍舟強隊，去年也獲得縣賽小型龍舟組亞軍，但長年龍舟練習都沒有一艘正規的船隻，曾用浮板綁在一起當成船隻，或是搬椅子坐在水裡練習划槳，克難程度堪稱龍舟界的紅葉少棒，花蓮體育高中最近淘汰訓練的龍舟，最近由教育處轉贈織羅部落，將全力備戰今年龍舟賽。

織羅部落位於玉里鎮春日里，是玉里河東沿線的阿美族大部落。社區發展協會理事長黃郁惠今受訪說，部落划龍舟的風氣很盛，每年端午節前一個月大家都會在水利會的灌溉蓄水池鱸鰻潭密集練習，過去部落因為沒有船隻可以練習，只好搬一張塑膠椅放在鱸鰻潭的淺水處就開始吹哨、練習整齊的划槳，訓練過程超級克難。

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她說，族人們端午節前討論的話題都放在划龍舟，就像得了「龍舟癌」，今年在鯉魚潭的端午龍舟賽預計就有3支隊伍要報名公開男子組、女子組，原本部落體驗在端午節前還有接團，但部落青年央求「端節前希望可以暫停」，要把時間留下來練習划龍舟，甚至女子組的「資深媽媽小姐」還會另外組隊，上演「媽媽和女兒變成競爭對手」戲碼。

今年端午節是國曆5月31日，本週開始備戰的部落族人19日喜迎一艘練習的舟艇，為花蓮體育高中淘汰的訓練舟艇，轉贈給社團法人花蓮縣織羅部落文化傳承經濟發展協會，運抵織羅部落時，包括頭目葉順名、前頭目黃啟原、縣議員林玉芬及哈尼•噶照、春日里長陳青廉、玉里鎮民代表秀吉•撒夫洛、春日社區發展協會理事長黃郁惠等與部落族人都到場迎接，依傳統舉行淨船及下舟儀式，祈求競技平安順利。

儀式後龍舟隊眾人都躍躍欲試，立刻下水「試划」，隊員都覺得超滿意，隊員說，雖然是練習舟並沒有「龍頭」，但每次可讓10幾人一同上船，已經讓大家心情振奮「有信心今年成績一定可以比往年更棒」。

縣府教育處表示，部落過去30多年均報名花蓮縣龍舟賽，但過去訓練太克難，這次轉贈的船隻希望鼓勵選手繼續加油，團結部落並發揚部落精神。

花蓮玉里鎮織羅部落族人迎接練習用龍舟，舉辦祭拜儀式祈求今年備戰花蓮端節龍舟賽賽事順利。（縣府提供）

玉里鎮春日里織羅部落族人每年端午節前一個月開始備戰划龍舟，但是因為沒有船，只能坐在練習場地鱸鰻潭的岸邊練習划。（黃郁惠提供）

玉里鎮春日里織羅部落族人每年端節前一個月開始備戰划龍舟，但是因為沒有船，只能坐在練習場地鱸鰻潭的岸邊練習划。（黃郁惠提供）

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