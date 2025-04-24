天冷+山豬、獼猴「搶鮮」 苗縣桂竹筍產量銳減

受到4月氣溫較低、溫差大，加上山豬等野生動物搶食，苗縣桂竹筍產量「慘兮兮」。（記者蔡政珉攝）

2025/04/24 17:17

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕桂竹筍是苗栗縣獅潭鄉、泰安鄉、南庄鄉等地，筍農賴以維生的重要經濟作物。不過，受到4月氣溫較低、溫差大，加上山豬、獼猴與山羌等野生動物「搶鮮」，獅潭鄉、泰安鄉桂竹筍收穫量不到去年一半，南庄鄉農會剛收購桂竹筍，但產量極少。

苗栗縣政府農業處表示，目前已經收到業務包含大湖、泰安鄉的大湖地區公文，反映桂竹筍產量少，將請各鄉鎮市公所調查轄內桂竹筍產量狀況，將會盡力協助農民。

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大湖地區農會表示，今年4月份較冷，導致冒出頭能長大的桂竹筍數量少，根據大湖地區農會統計，從清明連假後產季開始，狀況較好時一天可收到1萬多台斤，狀況差時僅剩1000台斤或幾百台斤，產量可謂「慘兮兮」。

獅潭鄉農會則說，桂竹筍今年剛冒出頭就被山豬、山羌等野生動物先吃掉，加上氣溫低等因素，今年迄今產量共5萬台斤，與去年約20萬台斤相較確實銳減。獅潭鄉農會只能等待近期雨勢後，桂竹筍可以多冒出頭，但又擔心5月份南風提前報到，讓鮮嫩桂竹筍變熟，屆時不再鮮嫩的桂竹筍也無法販售。

南庄鄉農會則說，南庄鄉因海拔高度等地理因素，桂竹筍採收時間較慢，昨天才剛收購桂竹筍，但數量僅1400台斤，往年第一天可收到約5000台斤，產量確實減少，只能希望後續狀況變好。

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