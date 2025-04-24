紫菜霜淇淋！澎湖限定山珍海味清涼一夏 還有仙人掌果口味

海島點心時間，搭配海寶紫菜與山珍仙人掌口感十足。（記者劉禹慶攝）

2025/04/24 17:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「黑妞灀漾」限定上市！澎湖的海寶與山珍化身為美味的霜淇淋，炎炎夏日新寵。

黑妞點心坊夏日企劃正式開展，從冰品、茶點到霜淇淋，為尊貴遊客寫下一段專屬澎湖的味覺詩篇。

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這個夏天，「黑妞黑糖糕」推出全新企劃黑妞點心坊，主打限定霜淇淋新品「黑妞灀漾」，以澎湖的海味與果香入冰，為遊客帶來只有在地才吃得到的風味霜淇淋。搭配同步登場的甜點、草本茶飲與仙人掌果冰品，讓遊客用味蕾重新體驗澎湖的夏日節奏。「黑妞灀漾」不是普通的霜淇淋，而是澎湖風味的味覺演出。

以海寶紫菜與山珍仙人掌果2種澎湖代表性食材，詮釋海島專屬的雙重風味。紫菜綠漾，融入黑金澎湖紫菜細緻鹽韻，與柔和甜味交融，第一口帶鹹，像海風掠過岸邊，接著是香甜餘韻悄悄停留在舌尖。仙人掌果紅漾，選用盛產期的澎湖仙人掌果製成，果香清爽，酸甜平衡，是盛夏午後的輕盈喜悅。

另外搭配黑糖糕與睿思捲口感，黑糖糕是澎湖人記憶中的溫柔味道；睿思捲以黑糖糕體捲入滑順內餡，口感綿密、甜度適中，細膩不膩口。搭配風茹茶、雞角刺茶2款特色飲品，為點心時刻添上一抹從容。用一支霜淇淋、一杯茶與一塊糕，讓味覺替遊客記住澎湖的海風、陽光與節奏。

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