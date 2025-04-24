制伏暴力犯、揪出偷拍狼 台北客運駕駛潘福坤獲模範勞工表揚

在台北客運擔任公車駕駛員的潘福坤，曾見義勇為制伏暴力犯、揪出偷拍色狼，獲頒模範勞工及優良公車駕駛。（記者賴筱桐攝）

2025/04/24 17:04

〔記者賴筱桐／新北報導〕在台北客運服務32年的潘福坤，擔任橘2路線公車駕駛，每天穿梭新北市中和與永和區，用專業與熱情將每位乘客安全送達目的地，曾見義勇為在車上制伏情緒失控的暴力犯，也協助揪出偷拍裙底風光的色狼，不僅如此，他還會創作有趣的打油詩，逗乘客開心，今天獲新北市模範勞工及優良公車駕駛表揚。

潘福坤說，在一次出勤駕駛途中，車內突然傳來一陣爭吵聲，看見一名男子情緒失控，對乘客大吼大叫，甚至出現暴力傾向，嚇壞周遭的人，他查覺異狀，立即將車輛安全停靠路邊報警處理，徒手制伏這名滋事者，也安撫車上乘客情緒，直到員警趕至現場，才順利化解危機。

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此外，潘福坤提到，某次一名女性乘客反映，車上出現偷拍裙底風光的色狼，這名女子神色緊張，差點要哭出來，他二話不說把車開到警察局，把嫌犯移送法辦，避免更多人受害。

潘福坤說，駕駛公車是一種責任與使命，乘客一句感謝的話，就是他繼續前進的動力；閒暇時他喜歡創作打油詩，因年紀大的長輩上車時行動較緩慢，他就念詩逗老人家開心，乘客也會群起鼓掌，頓時車上充滿歡笑聲。他說，將持續保持愉快的心情開公車，用專業與熱情將每位乘客安全送抵目的地，直到退休為止。

獲選模範身障勞工的楊季如，先天性血管瘤增生，導致顏面異常、右眼弱視、右耳道閉塞，求職過程多次因外貌遭拒、飽受挫折，但她並未放棄，先在證券公司任職，後來進入台鐵公司台北機務段擔任行政人員，迄今已有28年。

楊季如說，希望社會給予身障者更多包容、尊重，減少歧視，「不要因為我們的外表不OK，就否定我們的工作能力」，她也鼓勵其他身障者保持樂觀開朗的態度，積極面對人生，「只要自己覺得OK，別人就會覺得你OK」。

另外，新北市幼兒托育職業工會總幹事古欣巧，代表新北市獲選勞動部全國模範勞工殊榮，她說，擔任托育人員必須有熱忱、愛心和耐心，近年發生許多兒虐的新聞事件，讓幼教、托育人員信心受到打擊，幸好市府提供許多教育訓練課程和資源，幫助托育人員獲得知識能量，提升照顧專業度，托育中心也與家長建立良好的互動、溝通，建立信任感。

獲選新北市模範身障勞工的楊季如，不因外觀上的缺陷自暴自棄，積極樂觀面對人生。（記者賴筱桐攝）

新北市幼兒托育職業工會總幹事古欣巧，代表新北市獲選勞動部全國模範勞工殊榮。（記者賴筱桐攝）

新北市政府今天舉辦模範勞工及優良公車駕駛及優良計程車駕駛表揚。（記者賴筱桐攝）

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