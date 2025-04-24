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    南投縣道131線災修邊坡裸露 民憂鋒面大雨釀崩坍

    南投縣道131線水里鄉往來魚池鄉路段，去年風災造成邊坡受損，惟近期沿路有多處裸露邊坡尚未修復，民眾擔心鋒面大雨恐影響邊坡穩定，危及道路安全。（記者劉濱銓攝）

    南投縣道131線水里鄉往來魚池鄉路段，去年風災造成邊坡受損，惟近期沿路有多處裸露邊坡尚未修復，民眾擔心鋒面大雨恐影響邊坡穩定，危及道路安全。（記者劉濱銓攝）

    2025/04/24 17:03

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣道131線水里鄉往來魚池鄉路段，去年因凱米風災導致邊坡受損，近期民眾反映在水里鄉車埕路段，有多處裸露邊坡尚未修復，由於近來鋒面雨勢強勁，擔心邊坡崩坍影響道路安全，南投縣政府回應，目前災修工程已啟動，會要求廠商儘速完成邊坡噴漿，避免汛期大雨釀災。

    民眾表示，最近行駛縣道131線往來水里與魚池兩地，可見路旁出現幾處裸露邊坡，且路上還擺上交通錐警示，邊坡則是明顯光禿，坡頂甚至可見樹木根系，由於近日常有鋒面降雨，有時雨勢還相當大，擔心裸露坡面缺乏保護，恐影響道路安全。

    縣府工務處表示，去年夏天風災造成縣內多處山區道路損壞，近期在水里鄉的邊坡受損路段已展開災修復建工作，針對縣道131線水里段，目前已在刷坡，後續就會進行掛網植生與噴漿作業，現已要求廠商，務必加快後續工項，希望能在梅雨汛期前完工，以維護用路人安全。

    南投縣道131線水里鄉往來魚池鄉路段，沿路有多處裸露邊坡尚未修復，坡頂甚至可見植被根系，民眾擔心近來的鋒面大雨恐影響邊坡穩定。（記者劉濱銓攝）

    南投縣道131線水里鄉往來魚池鄉路段，沿路有多處裸露邊坡尚未修復，坡頂甚至可見植被根系，民眾擔心近來的鋒面大雨恐影響邊坡穩定。（記者劉濱銓攝）

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