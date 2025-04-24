凱道426集會 北市警全面交管

「戰獨裁、站出來」集會活動交管示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

2025/04/24 16:57

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市中正區凱達格蘭大道等路段，於4月26日（星期六）0時至23時，申准舉辦「戰獨裁、站出來」集會活動。北市警屆時將進行交通管制，籲請民眾注意。

轄管中正一分局表示，此次集會地點管制情形如下：

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一、舞台、帳篷等硬體設備搭設：

4月25日20時起，凱達格蘭大道（中山南路至公園路）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，預計至4月27日6時活動撤場結束，始開放車輛通行（視交通狀況提早或延後管制、開放）。

二、擴大周邊交通管制範圍：

當（26）日15時起，群眾陸續進場，如現場人數自然溢出集會地點，為維護交通秩序及群眾安全，將分階段擴大管制如下：

（一）景福門圓環西側（北往南）外環道。

（二）中山南路（忠孝西路至凱達格蘭大道）北往南快、慢車道全線。（慢車道視車流狀況開放右轉青島西路或常德街進行改道）

（三）景福門圓環西側（北往南）內環。

（四）中山南路（愛國東路至凱達格蘭大道）南往北快、慢車道全線。

（五）景福門圓環東側（南往北）內、外環。

（六）仁愛路（中山南路至林森南路）往西快車道及南側慢車道全線。

（七）信義路（中山南路至林森南路）往東全線車道。

三、官署安全維護區：

為維護總統府、司法院等重要官署周邊交通秩序及駐地安全，將視活動狀況及維安考量，必要時擴大管制凱達格蘭大道、貴陽街、懷寧街、公園路等路段，以架設安全阻隔設施，避免群眾移轉發生衝突。

警方表示，此次集會活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽臺北市公共運輸處02-27274168（該處查詢網站http://www.pto.gov.taipei/）或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。

中正第一分局為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍。

另本次集會活動管制措施亦將隨時提供警察廣播電臺插播路況報導，駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間。

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