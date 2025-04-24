集集火車站年底復駛 1.6公里綠蔭轉型花旗木大道迎客

南投縣集集火車站前1.6公里自行車道，轉型為花旗木大道，火車站預計今年底復駛，明年花季可望迎來火車與粉紅花況同框美景。（記者劉濱銓攝）

2025/04/24 16:46

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣集集火車站前自行車道，集集鎮公所去年移除1.6公里長的小葉欖仁綠蔭，解決路樹浮根問題，近期則補種花旗木，盼營造像彰化縣二水的花旗木鐵道，惟最近正逢花期卻不見花況，公所回應，樹木甫移植完畢，要到明年開花才會明顯，加上集集火車站預計年底復駛，屆時花季可望迎接火車與粉紅大道的同框景象。

集集火車站前自行車道，過去綿延1.6公里的小葉欖仁樹種植逾30年，惟路樹靠近道路，以致路側出現樹木浮根凹凸不平，集集鎮公所考量道路安全，去年砍光所有小葉欖仁，導致站前知名綠蔭大道消失，一度引發爭議。

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公所之後為營造遊憩景觀，決定選種花絮繁茂，花色粉嫩的花旗木，近日站前自行車道已全數補植完成，可見成排樹木展現綠意，惟目前正值花旗木盛開，集集鎮上的其他花旗木景點也可見開花，但新移植的樹木卻不見花況，引發民眾議論。

對此，集集鎮公所表示，補植的花旗木共計78棵，從火車站一路到農業部生物多樣性研究所附近，雖然補植的花旗木還算大棵，但畢竟才剛移植完畢，枝幹樹葉有限，因此要到明年花季才會盛開，花期則從3月至5月，屆時集集火車站已復駛，可望能讓遊客欣賞到美麗的鐵道花旗木景觀。

另外，為避免補種的路樹再次造成浮根，影響到交通安全，此次不僅擴大樹穴，還把樹木位置移往自行車道，防止浮根問題，盼未來隨著樹木成長茁壯，能讓花旗木大道成為集集另一觀光亮點。

南投縣集集火車站前1.6公里的自行車道，將昔日小葉欖仁綠蔭改種花旗木，除避免道路浮根，也盼營造像彰化縣二水的花旗木鐵道景觀。（記者劉濱銓攝）

南投集集鎮花旗木景點都已開花，惟集集火車站前打造的花旗木大道，卻因剛補植完成，未見明顯花況。（記者劉濱銓攝）

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