張玉嬿等市議員要求淨零碳排點數兌換，不要只限特約店家。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/24 16:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市府推淨零碳排生活數位點數平台，將在7月前以「台中幣」上架台中通提供點數兌換，民進黨市議員張玉嬿等人今在議會指出，可兌換點數的商家寥寥可數，誘因不強，質疑為何不將便利店纳入，讓台中幣兌換功能發揮，才有誘因讓民眾加入平台，讓淨零碳排達成效益。

張玉嬿、黃守達、謝志忠、王立任今天在市議會，對淨零碳排的生活數位點數平台的措施提出詢問，張玉嬿表示，市府要推動淨零碳排，兌換點數的方式來達成減碳，但是市府迄今合作的商家寥寥可數，兌換地點既無四大超商、百貨量販，即使是社區在地小商家很少，兌換場所要便利，且付費的場館也可以，這樣用的量才會大，營造社區永續經濟。

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張玉嬿質疑，多少點數可換一枚台中幣？也要求要有教學，否則民眾不太會使用；數位發展局長林谷隆表示，10點等於1元。此外，會加強宣傳，如跟交通局合作，搭大眾運輸系統，1個月可以減3.828公斤的碳，讓民眾更願意淨零碳排。

黃守達也指出，過去幾個議員曾共同倡議參考新北幣，結合淨零碳排與新經濟模式，打造台中幣。但目前台中幣的推動過程，卻遲遲未見經發局的角色。

黃守達認為，點數的兌換與運用，最終都要回到在地的商圈與店家，台中購物節與物調券等經濟政策工具，都應該要與台中幣積極結合，經發局不該處於被動的位置。

數位發展局長林谷隆表示，生活數位點數平台起源2023年12月議會通過永續淨零自治條例，第47條規定，如果市民結合數位平台，落實食衣住行的淨零行為，市府可規劃獎勵措施平台的建置，平台去年年中發包，正在測試改版，預計7月上線，搭平台要各局處響應，規劃４個大方向５個局處響應，而商家會貼近民間生活，目前台中通特約商店中有連鎖品牌、超商等。

數位發展局表示，點數平台預計今年7月中上線，市民透過台中通參與減碳任務落實淨零減碳行為，依其減碳行動給予會員獎勵（台中幣），目前台中通特約商店中有連鎖品牌、超商等，數位局將依序洽談、輔導變為點數使用商店，同時積極規劃繳納停車費、國民運動中心入場費等機關規費導入使用台中幣，將台中幣的使用範圍最大化。

數位發展局長林谷隆表示，淨零碳排台中幣積點，7月起可至台中通特約商店兌換。（記者蘇金鳳攝）

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