北市申請社宅限掛號郵寄 議員批制度不公：郵戳有時間差

台北市議員徐立信（左）指出，隨到隨辦社會住宅僅限掛號郵寄方式受理，不公平有瑕疵。（圖取自台北市議會網站）

2025/04/24 16:56

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市部分社會住宅採「先到先辦、隨到隨辦」方式出租，最近一次開放申請3月5日上午8點開始，限掛號郵寄受理。台北市議員徐立信指出，台北市郵局早上8點30分才開門，但新北等多個城市有郵局8點就開門，弱勢民眾8點31分寄出申請，卻排不進安全序位，批評制度不公平有瑕疵。台北市都發局說，將檢討修正申請方式，於下次招租時實施。

徐立信指出，萬華區居民李先生3月5日早上8點31分寄出掛號申請，卻排不進安全序位，感覺自己被耍。李先生說，他的母親罹患巴金森氏症，不良於行，居住地需要有電梯才能上下樓，但現在民間普遍不願意租房子給不良於行的老人，而他獨自扶養媽媽又要繳房租，壓力很大，有迫切承租社會住宅的需求。

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李先說示，他要申請僅限4戶的青年住會住宅2區身心障疑二房型，當天早上郵局8點半一開門他就衝進去，是第一個受理的掛號，但詢問住都中心，卻說他只排到第8號，納悶怎麼會有人8點20幾分就寄出掛號了？

徐立信說，去廟宇搶頭香廟門會統一時間開，但新北等多個城市有郵局8點就開，住都中心未公告此資訊，並不公平；而社宅隨到隨辦除了臨櫃辦理，新北市、台中市、桃園市都採網路線上申請，全國唯獨台北市採「掛號郵寄」，制度不公平，損害市民權益，要求改正有瑕疵、不公平的申請方式。

都發局長簡瑟芳說，招租公告有寫是依郵戳時間順序，都發局沒有疏失，但她坦言，機制上很難做到一切都公平，下一次會考量這次狀況修正，用更公平的方式辦理。

徐立信認為，既然遊戲規則有問題，還沒簽約的部分應全部暫緩。簡瑟芳回應，不能夠暫緩，既然已經公告遊戲規則，大家也都照著遊戲規則申請，就要把申請名單受理完竣後，若有剩餘空戶再開放申請。都發局住宅服務科科長陳正廷補充，只要在公告時間8點之後掛號寄出申請的都是合格案件。

台北市萬華區青年住會住宅。（台北市都發局提供）

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