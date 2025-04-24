大梨山首例 環山部落露營場通過審核

大梨山地區露營場「望向芸端」群山環抱，甫通過市府審核。（記者張軒哲攝）

2025/04/24 16:41

〔記者張軒哲／台中報導〕近年國人興起露營風潮，為保障遊客安全，大梨山地區首家露營場「望向芸端」甫通過市府審核，取得露營場合法設置登記，成為梨山首例，為山區露營產業樹立標竿。

台中市露營場以和平、新社及東勢等行政區最多，位於山坡地農牧或林業用地露營場占約9成，為提升露營場安全管理與服務品質，觀旅局持續推動露營場合法設置，積極輔導業者依非都市土地使用管制規則及露營場管理要點規定完成相關申請程序。截至目前，已輔導65家業者申請第1階段土地容許使用，44家通過土地使用許可；另有5家已通過設置登記。

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大梨山地區擁有豐富自然資源與宜人氣候，深受露營愛好者喜愛，此次通過露營場設置登記的「望向芸端」露營場，即位於環山部落範圍，為山坡地保育區農牧用地，在市府積極輔導下，改善營地設施並符合露營場管理要點規定，包括露營設施、消防安全設備及環境保護措施等，最終順利取得設置登記，展現業者合法經營的努力與市府推動合法化的成果。

「望向芸端」露營場業者林小姐表示，很高興取得合法設置登記，「望向芸端」位於台中市最遠的環山部落，海拔約1800公尺，四週環繞百岳，四季風景各有特色，春天紫藤，桃花、梨花縈繞；夏天出產高山水果，夏夜觀星，有機會發現銀河；秋天楓紅點綴；冬天也有機會下雪。山上可享受新鮮空氣的洗禮，讓身心靈放鬆感受生態之美，現在取得露營場設置登記，遊客也可安心露營。

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