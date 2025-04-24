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    高雄、雲林2國小音樂城鄉交流 河堤小學生展現港都熱情

    高雄、雲林2國小音樂城鄉交流，河堤小學生展現港都熱情，師生開心會友。（圖由高市教育局提供）

    高雄、雲林2國小音樂城鄉交流，河堤小學生展現港都熱情，師生開心會友。（圖由高市教育局提供）

    2025/04/24 16:43

    〔記者黃良傑／高雄報導〕有朋自遠方來，不亦樂乎！高雄市河堤國小今（24）日與雲林民生國小進行城鄉交流，巧的是，兩校校長恰巧也是大學同窗，巧妙牽起這段難得的教育交流緣分。

    來自雲林縣的民生國小師生，今天特地南下高雄市河堤國小作客，展開一場溫馨又充滿音樂氛圍的城鄉交流活動，交流活動在河堤國小絃樂團演出揭開序幕，絃樂團去年在高雄市音樂比賽中榮獲甲等佳績，今日特別演奏2首比賽曲目熱情迎賓，表現高雄學子的熱情好客。

    雲林縣民生國小的二、三年級學生則帶來一連串充滿童趣的弦樂演出，雖然表演的人數不多，卻演奏出一首首耳熟能詳的兒歌與卡通主題曲，讓在場的師生彷彿置身1場小型演唱會，氣氛輕鬆歡樂，民生國小表示，早在2年前便將弦樂列為校本課程，每位學生都必須學習一種弦樂器。

    透過音樂與科技的雙重交流，不僅讓孩子們開闊了視野，也加深了彼此間的情誼，河堤國小杜昌霖校長表示，和雲林民生國小的蔡正龍校長是大學同窗，也曾在不同服務的學校進行森巴鼓與布袋戲的交流活動，這次透過音樂表演進行交流，對於2校學生都有不同的新體驗。

    高雄、雲林2國小音樂城鄉交流，河堤小學生展現港都熱情。（圖由高市教育局提供）

    高雄、雲林2國小音樂城鄉交流，河堤小學生展現港都熱情。（圖由高市教育局提供）

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