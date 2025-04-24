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    200億強化培育高教人才 教育部著重3面向

    政院通過強化經濟社會特別條例草案，約有200億元用於強化培育高教人才。（記者林曉雲攝）

    政院通過強化經濟社會特別條例草案，約有200億元用於強化培育高教人才。（記者林曉雲攝）

    2025/04/24 16:38

    〔記者林曉雲／台北報導〕行政院院會今（24）日通過經濟部「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，將強化高等教育人才培育，以因應當前國際化與產業快速變遷之趨勢，培養符應未來社會及國家發展所需用之人才，相關經費約200億元。教育部高教司長廖高賢今日下午回應說明，教育部著重3個面向，包括強化延攬國際人才、協助大學教師創新創業、提升學校整體校務經營。

    行政院長卓榮泰今在院會後記者會中說明，政院規劃特別預算4100億元，將持續挹注於強化經濟、社會及國土安全韌性措施，透過提供企業金融支持、提升產業競爭力、協助企業開拓多元市場、支持勞工安定就業、強化農業支持、強化高等教育人才培育、挹注台灣電力股份有限公司、全民健康保險基金與勞工保險基金、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、強化國土防衛能量、提升資通作業環境及設備等面向，減緩國際情勢變動對我國的影響。

    教育部高教司長廖高賢下午說明，教育部長鄭英耀上任後，對高教人才培育有一些規劃，與產業合作共同培育人才，協助大學教師透過創新創業方式，與產業有密切的連結，在此基礎上，剛好有特別條例草案的提出，教育部將致力於法規鬆綁及人才延攬，特別預算著重3個面向，包括強化國際人才的延攬，受到業界薪資吸引碩士和博士的挑戰下，如何讓國際人才的待遇更好，是規劃重點。

    此外，廖高賢表示，對於創新創業，國內相關法規有需要調整的部分，希望透過這次特別預算，協助學校在創新創業提出新的措施，協助教師不用再如過往必須留職停薪才能到業界創新創業；第3個部分則是回歸到學校的校務經營，透過特別預算的挹注，希望協助專科以上學校整體校務經營更為精進。

    廖高賢表示，特別預算相關經費將用於人才競逐，以因應國際趨勢的改變，人才可能作區塊的移動，希望局勢有利於我國延攬人才，而特別預算對於教育文化屬於軟性的部分，以過去的經驗，都會保留一定比例經費用於推動教育文化。

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