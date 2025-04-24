文化部首屆百大文化基地徵選 南投6處入選

南投戲院入選影視據點類的百大文化基地。（記者張協昇攝）

2025/04/24 16:22

〔記者張協昇／南投報導〕文化部舉辦的第1屆百大文化基地徵選活動揭曉，南投縣計有魚池日月老茶廠、水里蛇窯、南投戲院、埔里紙教堂、廣興紙寮及草屯毓繡美術館，從1026件候選件數中脫穎而出，入選百大文化基地，5月3日將於台北華山文創園區辦理發表會。

文化部今年首次辦理百大文化基地徵選，透過民間團隊自主報名及縣市、部會與委員推薦等多元管道徵件，參與候選件數達1026件，經21位各文化領域類別專家、學者組成評審委員會審查，評選出205件進入決審，委員會依自主永續營運性、場域現階段對外開放程度、多元文化主題，以及考量地域衡平性等，最後共選出110名，成為第一屆百大基地獲選單位，涵蓋文創聚落與工藝、藝文展演、地方文化館、社區營造、獨立書店、古蹟、影視等7大類別。

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南投縣獲選的6處，分屬6種不同類別，包括博物館、地方文化館類的台灣農林股份有限公司南投分公司日月老茶廠；社區營造點或地方創生點類的水里蛇窯陶藝文化園區；影視據點類的南投戲院；社區營造點或地方創生點類的新故鄉文教基金會紙教堂新故鄉見學園區；博物館、地方文化館類的廣鴻興有限公司廣興紙寮；視覺藝術、表演藝術等藝文展演據點類的毓繡文化基金會毓繡美術館。

草屯毓繡美術館入選藝文展演據點類的百大文化基地。（資料照）

水里蛇窯陶藝文化園區，入選社區營造點或地方創生點類的百大文化基地。（資料照）

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