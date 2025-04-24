讓壞掉小家電重生 彰縣小學生變身維修達人

彰化縣秀水鄉陜西國小去年成立小家電維修社，把壞掉的小家店修好，分享給有需要的人。（記者劉曉欣攝）

2025/04/24 16:48

〔記者劉曉欣／彰化報導〕用行動愛地球！彰化縣秀水鄉陜西國小去年開辦家電維修社，從慈濟回收站拿民眾丟棄小家電來練習拆解，在校長吳世宏與志工老師黃志榮等人指導下，把壞掉的小家電修好，再分享給有需要的人，以「愛地球—重修就好」行動方案，獲得教育部環境教育實作競賽國小組第3名的肯定！

吳世宏表示，陜西國小全校只有154人，就有12名學生參加社團，學生從完全不會到開始練習，起初維修完成率只有5成，社團成立還不到1年的時間，如今維修完成率已達到8成，小學生都變身成為「維修達人」。

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吳世宏說，社團的首批顧客就是老師與家長，當師長看到小朋友用純熟技巧檢修家電，讓原本要丟的小家電找到新生命，讓師長都給予最熱烈的掌聲，如今還能免費幫社區居民修家電，還可以把修好的家電捐出做愛心，目前已維修完成85件電器。

「這真是太有成就感了！」陜西國小學生林士晉、許銘漢說，能夠自己動手拆解小家電，看到電扇、烤箱、捕蚊拍、吹風機、氣炸鍋的內部結構，真是太酷了，尤其是跟著老師找出故障的原因，把壞掉的地方修好，最後再把零件組起來，實在好快樂、好爽。

家電維修社除了指導老師陳美文，還有從國中退休校長黃志榮的無私付出。黃志榮說，大多數故障的小家電都是零件壞了，或是電路板有問題，能買到零件就更換，電路板能修就修，盡其所能的讓壞掉小家電能夠再度運轉。而小朋友利用午休時間來學習，全心專注在拆解與維修，每當修好的電扇又能轉動時，小朋友眼神都閃閃發光。

彰化縣環保局表示，全縣每年回收的大、小型家電都超過4000公噸，以維修來讓小家電獲得重生，不只可以減緩地球暖化，也能為打造低碳城市盡一份心力。

彰化縣秀水鄉陜西國小開辦小家電維修社，小學生一學就上手，變身維修達人。（圖由陜西國小提供）

彰化縣秀水鄉陜西國小開辦小家電維修社，小學生一學就上手，變身維修達人。（圖由陜西國小提供）

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