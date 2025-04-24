搶20名額 基隆暖暖公托明報名截止

基隆市政府暖暖區公私協力托嬰中心（簡稱暖暖公托中心）5月5日受理托育申請，截至今天（24日）中午12時已經有51個家庭提出申請。（圖擷取自基隆市議員陳冠羽臉書）

2025/04/24 16:26

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府暖暖區公私協力托嬰中心（簡稱暖暖公托中心）5月5日受理托育，報名將於明天（25日）截止，由於尚未補足教師人力，原定規劃受託32位幼童，將先開放20個名額，截至今天（24日）中午，已有51組家庭提出申請。

基隆市政府持續推動公共托育設施建設，2025年1月七堵區公托開幕以後，暖暖區的公托中心也將於5月5日開放受托。目前正在接受民眾的報名申請，預計25日報名截止，並於28日公開抽籤。

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基隆市兒童及少年事務處（簡稱兒少處）指出，受限於師資人力尚未到齊，暖暖公托第一階段僅開放20個名額。截至24日中午14時，已經有51組家庭申請，甚至日前的招生說明會，除了暖暖區家長外，還吸引了包括七堵區、安樂區的家庭有意報名，顯示基隆市民對公托的殷切需求。另外，還有12個幼童名額何時開放？兒少處表示，要視暖暖公托中心何時補齊人力，暫時無法給出時間表。

暖暖選出的無黨籍市議員陳冠羽表示，招生說明會家長踴躍出席，公托中心受歡迎程度可見一斑，明顯看出基隆市民對於公托的需求。他也期許市府能夠穩定提升公托的量能，也期盼兒少處能夠展現積極的作為，並在滿足區區有公托的餘量，能夠加速公托量能的擴。

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