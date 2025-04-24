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    畢業就上手！北市推「以戰代訓」銜接職場課程 微軟、Google都來了

    台北市青年局今於市政大樓舉辦啟動儀式，由副秘書長俞振華及產學界代表共同宣示計畫啟動。（記者劉詠韻攝）

    台北市青年局今於市政大樓舉辦啟動儀式，由副秘書長俞振華及產學界代表共同宣示計畫啟動。（記者劉詠韻攝）

    2025/04/24 16:30

    〔記者劉詠韻／台北報導〕畢業就上手！為協助青年順利進入職場、縮短學用落差，台北市青年局首度推出「青年以戰代訓銜接職場計畫」，攜手30家知名企業及台北市多所大專院校，並邀來台灣微軟、Google Cloud及台灣思科等知名國際企業開設培訓課程，共同打造強化職場即戰力的訓練平台，課程聚焦AI應用、數位金融、雲端科技及ESG永續治理等關鍵職能領域，預計培訓人數將突破500人。

    台北市青年局今於市政大樓舉辦啟動儀式，由青年局長周羿希、北市府副秘書長俞振華及產學界代表共同宣示計劃啟動。青年局指，計畫將搭配畢業求職、轉職及實習旺季，並依據青年求職與實習需求，分為兩大階段進行，第一階段針對即將畢業、初入職場的青年，於5至6月間展開系列課程，內容包含數位金融、AI應用及雲端科技等新興技術，讓青年掌握就業市場最需要的技能，每位參與者預計可完成至少15小時以上的培訓課程。

    青年局續指，第二階段則鎖定即將進入實習的學生，延續前一階段核心課程外，將加入更多與企業合作設計的課程內容，例如數位行銷、ESG管理及業界實務專案，並由參與企業如微軟、Google Cloud、思科及眾信旅遊等派出實務專家親自授課，幫助青年提前熟悉產業現場。

    青年局職涯支援科長楊銘澤表示，目前已有超過30家企業參與課程設計與職缺媒合，將於培訓計畫期間舉辦2場大型企業媒合會，針對正職與實習職缺分別進行安排，熱門職缺包含AI詠唱師（溝通師）、ESG管理師、數據分析師等，期盼為青年開創更多元且具未來性的職涯選擇。

    青年局職涯支援科長楊銘澤表示，將於培訓計畫期間舉辦2場大型企業媒合會，針對正職與實習職缺分別進行安排。（記者劉詠韻攝）

    青年局職涯支援科長楊銘澤表示，將於培訓計畫期間舉辦2場大型企業媒合會，針對正職與實習職缺分別進行安排。（記者劉詠韻攝）

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