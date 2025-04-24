「公益調查」六福村被判妨害秘密 33動團不滿聲援

對於法院的判決動團不滿，認為將限縮公益調查。（記者楊媛婷攝）

2025/04/24 16:03

〔記者楊媛婷／台北報導〕有動保團體林姓研究員以田野調查為名義，於2023年6月16日指六福村後場管理失當，對動物福利有礙，但因進入六福村非對外開放的場域，被六福村提告妨害秘密罪成立並定讞，動保團體不滿，今（24日）開記者會，認為法院的判決結果是打壓公益調查。

六福村11日時曾發布新聞稿指出，近年動保團體假借公益、監督知名無限上綱，甚至在未獲六福村同意下，即擅闖非對外開放的場域，還有竊錄員工工作、討論、更衣等非公開活動，並侵犯公司商業機密，因此提告，最終獲台北法院判決定讞，動保團體妨害秘密罪成立，該名研究員遭處拘役30天，可易科罰金每日新台幣1千元或緩刑2年，緩刑期間須保護管束及上法律教育訓練課程，且不得上訴。

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法院的判決引發動保團體不滿，當初執行該調查的動團鳥語獸躍、台灣動物平權促進會等聯合超過30個民間團體，以及律師李荃和等聲援，李荃和指我國的法制規範或司法實務，對動物身處的環境和遭受的待遇疏於理解，該判決可能會引發一連串對動物保護監督的負面影響；台灣動物社會研究會理事長、律師林宗穎指，動物無法自我發聲，而人類會掩蓋實情，因此公益調查是揭露真相的唯一手段，並指該判決可能會讓未來公益揭弊行動受限，恐怕會讓動保法保護動物的立法宗旨失效。

對於六福村聲明指動團有拍攝到員工更衣部分，被判決妨害秘密確定的鳥語獸躍召集人林婷憶指出，絕對沒有拍到員工更衣，只是拍攝內場混亂的情況，也坦言對判決結果失望，不過還是會持續為動物發聲。

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