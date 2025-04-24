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    首頁　>　生活

    砂石場擋土牆倒塌壓斷6電桿 三義鯉魚潭村7戶慘停電

    苗栗縣三義鄉鯉魚潭村一處砂石場土石堆置過高，大雨沖刷擋土牆倒塌，6根電桿被壓斷，造成7戶無電可用，引發民怨。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣三義鄉鯉魚潭村一處砂石場土石堆置過高，大雨沖刷擋土牆倒塌，6根電桿被壓斷，造成7戶無電可用，引發民怨。（記者張勳騰攝）

    2025/04/24 16:28

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉鯉魚潭村一鄰農路，因為鄰近砂石場的土石堆放過高，23日早上大雨造成圍牆倒塌，6根電桿跟著應聲倒下，一間鐵皮屋遭壓毀，附近住戶和農場共7戶斷電，砂石場調來發電機應急，怪手清理過高砂石。台電公司指出，待坍方石塊清除，預計明（25）日一早才能進場搶修。

    三義鄉鯉魚村長詹源添接獲村民反映停電，今天上午到現場查看，才知現場一片混亂，有6根電線桿被壓斷倒塌，橫倒在農路上，有2根被電線扯斷，其中1根壓到路旁鐵皮屋工寮，造成當地4家農場及3戶住戶供電受影響。

    住戶周先生說，當地是農業專區，農民種植玉米、稻米、小番茄等農作，斷電造成生活很大的困擾，水不敢多用，也擔心電冰箱需要冷凍的食品，會因為沒電壞掉，只能先用簡易的發電機來應急。

    詹源添立即通報台電公司盡快搶修，砂石場也調來發電機讓住戶暫時解決沒電的困擾，並調派怪手降低堆置砂石的高度及清理塌落的土石。

    台電公司苗栗區處今天指出，農路狹小，配合業者清除土石，避免入夜視線不佳造成施工危險，且現場為農業灌溉用電，已與用戶說明搶修期程，預計明日上午8點30分進場復舊，預計一天搶修完成。

    砂石場土石堆置過高，因大雨沖刷，擋土牆應聲倒塌。（記者張勳騰攝）

    砂石場土石堆置過高，因大雨沖刷，擋土牆應聲倒塌。（記者張勳騰攝）

    倒下的電桿波及路旁的鐵皮工寮。（記者張勳騰攝）

    倒下的電桿波及路旁的鐵皮工寮。（記者張勳騰攝）

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