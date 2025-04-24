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    5產業46廠商釋1430職缺 基隆就業中心徵才明登場

    勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署基隆就業中心25日10時至14時在基隆市立體育館舉辦徵才活動，共有46家廠商參與，提供1430個工作職缺。（圖由勞動部基隆就業中心提供）

    勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署基隆就業中心25日10時至14時在基隆市立體育館舉辦徵才活動，共有46家廠商參與，提供1430個工作職缺。（圖由勞動部基隆就業中心提供）

    2025/04/24 16:18

    〔記者俞肇福／基隆報導〕勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署基隆就業中心（簡稱基隆就業中心）明天（25日）10時至14時在基隆市立體育館舉辦徵才活動，共有5大產業46家廠商參與，提供1430個職缺；所有職缺月薪均超過3萬元，其中，有2成職缺起薪超過4萬元。這是基隆地區2025年規模最大的徵才活動，基隆就業中心歡迎求職、轉職者踴躍參加，詳情可電洽基隆就業中心（02）2422-5263。

    就業中心表示，提供職缺的勝利體育事業公司主要生產羽球運動產品，是球后戴資穎的贊助商，開出作業員職缺；連鎖餐飲業雲雀國際釋出15項工作職缺、158個工作機會。另外，物流司機、客運駕駛薪資上看65K。連鎖零售企業全家、統一、OK、美廉社、全聯及屈臣氏，都提供儲備幹部、正職、兼職等職缺，讓求職者可以就自己的專長與工作時段做選擇。

    為了推展基隆就業中心多元及培力就業計畫輔導成果，基隆市立體育館會場將安排9個單位設攤，帶來芳香精油、礦車鑰匙圈、清涼爽身噴霧等多樣DIY體驗以及手作小點心、馬告鳳梨酥、越南香蘭糕、薄荷茶、草仔粿及芝麻烤饅頭等多樣美食試吃，讓求職者也能感受基隆在地創新與永續文化的深度。

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