助學生建立學習藍圖 清大成立探索學習中心

清華大學成立探索學習中心，幫助學生先探索、再學習，規畫適合自己的學習藍圖。（圖由清華大學提供）

2025/04/24 16:14

〔記者楊綿傑／台北報導〕持續推動跨域多元學習！清大今年8月將推出「適性探索方案」，而由於學習制度的選擇愈來愈多元，清大也宣布成立國內大學中第一所「探索學習中心」，主打「先探索，再學習」，輔導學生找到興趣與方向，自由組合搭配全校40個系、38個學分學程，打造專屬自己的學習藍圖。

清大教務長巫勇賢指出，為培養多元思考的跨領域人才，清華近年強力推動跨領域學習，學生除以本系為第一專長，還可選系外的第二專長；去年畢業生的跨領域學習比率已超過7成。

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而今年8月將推出的「適性探索方案」則更具彈性。巫勇賢指出，清華學生將可從大一下學期先接受輔導後提出申請，加入探索學習方案後，學籍轉入清華學院學士班，即可選擇外系為第一專長，也可搭配其他的第二專長及各種學分學程。如化工系的學生也可以轉以經濟為第一專長，或選擇人工智慧、法律等學分學程，組合成「AI法律」跨域專業。

為幫助學生建立更清晰的學習藍圖，清大宣布正式成立「探索學習中心」，提供系統化的探索課程、學習諮詢與資源媒合，還將開設「人生設計課程」，幫助學生釐清個人特質，找到未來的方向。並訓練學長姐輔導學弟妹，目前已培訓約50位同儕引導員，因年齡相近，他們更熟悉彼此的語言，也更理解學弟妹的困境，還可建立起專屬的學習社群。

探索學習中心還將與各學院合作，陸續開設專業探索課程。教育部探索者計畫主持人、清華生科系特聘教授焦傳金表示，每所學院特性不同，專屬的探索課程能更精準協助學生適應該領域的學習方式。以生醫學院的探索課程為例，就將聚焦學業成功、認識校園和個人成長3大領域。

探索學習中心推動小組召集人彭心儀指出，團隊曾對清華約200位學生進行調查，發現約有6至7成的受訪者屬於「目的感強但不知如何執行」、「行動力強但方向不明確」，適性探索方案正是為這些學生量身打造，幫助他們在彈性環境中找到自己的路。

如果覺得探索學習方案還不夠彈性，清大還有自107學年開辦的「實驗教育方案」，學生可在業師的輔導下自行規畫課程，甚至是校內並未提供的課程，到海外學習也可拿學分，真正做到跨領域、跨地域的多元彈性學習。

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