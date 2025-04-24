彰化有機土免費首發被搶爆罵翻 環保局認了：下次不再免費

彰化縣環保局把各地回收生廚餘做成有機土，包裝成袋，每袋1公斤，做成2400包。第一次免費送，民眾反應超熱烈。（圖環保局提供）

2025/04/24 16:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕為了推動垃圾減量、鼓勵民眾落實廚餘分類，彰化縣環保局今年首度推出「有機土壤改良劑免費送」活動，沒想到民眾反應超熱烈，原訂從4月21日至25日、分5天發放的2400包（2400公斤）有機土，首日就幾乎被領光，不少人撲空氣得上網開罵。

這批由生廚餘製成的有機土，依各鄉鎮人口數比例配發到各公所，不料發放第一天就爆出「秒殺」，有民眾一大早排隊還是撲空，臉書粉專「環保in彰化」湧入留言抱怨，網友說，「一個鄉縣市，有地方供應不到100包改良土？你們要不要說看看每個點供應量多少？害別人多跑一趟」、「好像在開玩笑，我們還未九點半去就沒有了」、「寫9:00-12:00領取，一群人08:55前到達，承辦說全部領完，騙很大，有鬼嗎？」

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對此，環保局長江培根坦言，原先發放方式是依人口數分配，沒料到民眾反應如此踴躍，很多鄉鎮在短時間內就發完。局內已檢討調整，未來改以各公所實際送交堆肥場的廚餘回收量為分配依據，再由各公所自行決定兌換方式，讓資源分配更公平，也避免再次引發誤解與民怨。

江培根表示，這次免費送有機土，是為感謝民眾配合廚餘回收政策，也鼓勵大家繼續做好分類。不過這次是首送、也是唯一一次免費，下一批預計6月製成，屆時將採不同機制辦理，不再免費拿。

根據統計，自去年7月起加嚴垃圾分類措施以來，全縣半年內垃圾量減少2萬3641公噸，廚餘回收量也成長近2000公噸，增幅達43%。環保局今後亦將持續推動廚餘回收宣導、破袋稽查與環境教育活動，讓「廚餘變資源」的觀念更深入人心。

目前全縣僅剩社頭、北斗、線西共3個鄉鎮還剩最後200包，其中，社頭與北斗各75包、線西50包。環保局提醒民眾，明天（25日）是最終發放日，想領的鄉親請與當地清潔隊聯絡，確認領取時間與地點，以免撲空，還沒領到的鄉親可得把握最後機會。

這批有機土為回收家戶廚餘中的菜葉、果皮等可堆肥物，經由田尾堆肥場處理，歷經破碎、脫水等程序製成的土壤改良劑。環保局表示，適用於花草樹木施肥，建議以1份改良劑混拌1至10份土壤使用，可有效提升土壤肥力，提供植物所需養分。

各公所開放發放首日就被排隊民眾索取一空。（圖環保局提供）

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