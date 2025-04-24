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    大家好關心！高市仁武區公所官網這公告吸引23.5萬次瀏覽

    水管路高速公路機車道涵洞加設多項警示措施。（記者洪臣宏攝）

    水管路高速公路機車道涵洞加設多項警示措施。（記者洪臣宏攝）

    2025/04/24 15:35

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕中山高速公路高雄市仁武區水管路機車道涵洞，去年發生遊覽車誤闖致重大傷亡車禍，儘管亡羊補牢，但小貨車卡在涵洞事件仍層出不窮，高公局2個月前加設夜間LED警示閃燈後，未再發生類似案件，仁武區公所本月將改善措施張貼在官網，迄今獲得23.5萬次觀看，不僅創下難得紀錄，也凸顯用路人的關切。

    去年3月20日，一輛搭載27名乘客遊覽車誤闖水管路機車道涵洞，車子「被削頭」，更造成1死14傷重大傷亡，事後相關單位多次會勘，加強道路警示標誌及設置L型警示柵欄，仍多次發生小貨車卡在涵洞意外。

    仁武區公所、市議員江瑞鴻2個月前再度邀請高公局南區養護工程分局會勘，江瑞鴻及仁武區長陳瑞勇當場建議比照平交道模式，設置警示燈或聲響號誌，高公局從善如流，並且在機車道路面加設燈泡。

    陳瑞勇說，儘管設置L型警示柵欄，仍發生車輛扯斷鐵鍊事件，因而希望藉閃燈產生視覺警示效果。江瑞鴻指出，發生誤闖大多為駕駛人不熟悉路況，加上夜間昏暗，有了閃燈及路面燈泡，機車道涵洞更為明亮，可有效減少誤闖車道事件。

    仁武區公所4月1日在官網陳述上述路段改善措施，竟吸引23.5萬次觀看，陳瑞勇說，這是官網成立以來最高瀏覽數，可見用路人對該路段安全的重視。

    仁武區公所官網張貼改善措施，吸引23.5萬次觀看。（取自仁武區公所官網）

    仁武區公所官網張貼改善措施，吸引23.5萬次觀看。（取自仁武區公所官網）

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