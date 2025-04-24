僑生產攜專班再增加 114學年33校開辦

僑生產攜專班再增加，114學年共有33校開辦，教育部今日辦理教學與生活輔導觀摩座談會。（圖由教育部提供）

2025/04/24 15:36

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部辦理「3+4僑生產學攜手合作專班」，從113學年27校增至114學年（今年8月起）33校，再增加6校開辦，為了精進僑生專班學校辦學，今（24）日辦理「3+4僑生產學攜手合作專班」教學與生活輔導觀摩座談會。

僑委會與教育部合作，自103年起擴大辦理產學攜手合作僑生專班，招收華僑子弟來台就讀3年制技術型高中，畢業後再直接升讀4年制技專校院，即3＋4。

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教育部主秘伯樵主持座談會，強調教育部將持續與僑委會，共同精進僑生專班學校的辦學，強化教學品質與管理，為因應僑生授課需要，學校辦理教師增能研習、利用教師社群共備、研議適合僑生多元教學模式，或發展適性協助策略等，以協助僑生學習，並多關懷及體諒離鄉背井的僑生生活及學習適應情形，以保障在台順利學習及實習。

教育部國教署組長黃瀞儀說明，座談會在高雄市中山工商辦理，僑委會、台北市、新北市、桃園市、台中市及高雄市政府教育局，以及33所學校共同參與。依據「高級中等學校建教合作實施及建教生權益保障法」，教育部每年會同地方勞工單位，對學校及與建教合作機構，定期全面辦理考核。

其中，為強化僑生華語文能力，學校配合僑委會之輔導，開辦華語文課程，依學生程度進行分班授課；同時辦理相關活動，藉此提升僑生學習興趣，並鼓勵其參加華語文能力測驗，學校也持續提升僑生生活安全管理知能及各式安全教育、反詐騙等相關措施，並落實合作機構依規定安排學生接受職業技能訓練。

黃瀞儀表示，113學年針對27校無預警查察，多校用心照顧僑生，例如東吳工家依僑委會華語教材，彙整編製「聽讀寫能力」「閱讀能力_圖檔」及「閱讀能力_生字」補充教材，安排在地響導、小天使、春節師生聯歡等活動；育德工家輔導室安排認輔制度，積極籌募校外資源，善盡生活照顧；樹德家商根據僑生語言差異，重新編製上課教材，舉辦僑生華語文競賽，包括字音字形、硬筆字及華語朗讀等競賽。

中山工商校長李昱平表示，學校於85學年承辦第一屆僑生專班，迄今已培育超過3500名僑生，量身打造一條龍的教學輔導，包括強化華語教學、開設多元體驗課程、輔導取得證照和科大升學對接，促進東南亞產業人力交流並挹注國內產業基礎人才。

僑生座談會分組觀摩活動，教育部主秘林柏樵（右3）與中山工商校長李昱平（左2）等人關注精進之道。（圖由教育部提供）

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