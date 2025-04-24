1.5米百步蛇南橫過馬路 布農族清潔隊員驚呼：40年首見

逾1.5米長、成年女子手臂粗的百步蛇，24日橫越南橫公路下馬路段，海端鄉公所清潔隊員擔心牠被大車輾過，以木棍引導離開馬路。（中央社，王林霧提供）

2025/04/24 15:22

〔中央社〕逾1.5米長、成年女子手臂粗的百步蛇，今天橫越南橫公路下馬路段，海端鄉公所清潔隊員擔心牠被大車輾過，以木棍引導離開馬路。原住民布農族有多個傳說，和百步蛇有關。

海端鄉公所清潔隊員王林霧接受中央社記者電話訪問表示，今天上午鄉公所的垃圾車和資源回收車經過南橫公路下馬路段時，垃圾車碰到1條百步蛇正要穿過馬路，於是通知後面的資源回收車小心，不要輾到百步蛇。

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王林霧說，他在資源回收車上，當時看到1條有成年女子手臂粗、逾1.5米長的百步蛇，緩緩扭動身軀想要過馬路。由於上午這路段會有很多砂石車和大車經過，又是下坡路段，擔心煞車不及會輾過百步蛇，於是他和同事用木棍引導百步蛇快速通過護欄，離開馬路。

布農族人王林霧說，他在海端鄉40年，第1次看到這麼粗的百步蛇，相當漂亮，百步蛇在布農族裡有段象徵友誼的傳說。

在布農族裡，百步蛇是友誼、和平的象徵。國立台灣史前文化博物館前館長浦忠成整理的布農族傳說中，族裡有對恩愛夫妻，有一天丈夫上山打獵，妻子想縫製繡有百步蛇花紋的衣服給丈夫穿，向百步蛇媽媽借小蛇，以做為縫製時參考，衣服做好後，百步蛇媽媽再來把小蛇帶回家。

但衣服做好後，鄰居覺得實在太漂亮了，於是也想借用小蛇，沒想到在爭搶過程中，把小蛇弄死。百步蛇媽媽非常生氣，發動蛇族攻擊布農部落，百年來布農族和百步蛇相互攻擊，死傷慘重。

後來人、蛇兩族的族長為免生靈塗炭，相互誓約和平，蛇族願意借用牠們的花紋給布農族做衣服，布農族也答應尊重百步蛇，因此現今才會看到布農族衣服多是百步蛇的圖案。

海端鄉文史工作者達亥表示，除了布農族外，百步蛇是排灣族最重要的圖騰，也是貴族、權力的象徵，排灣族口傳歷史中，排灣族和百步蛇的故事有許多版本，在台東流傳的版本，百步蛇是族人祖先。

在魯凱族，祖先留下美麗的魯凱族巴冷公主「人蛇戀」故事，百步蛇經過千辛萬苦取得「7彩琉璃珠」當聘金後，順利取迎娶巴冷公主，從此2人消失在小鬼湖。

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