桃市蘆竹行政園區可行性評估 預定6月間可完成

蘆竹區公所將與一旁的南崁公有零售市場、桃園市立圖書館蘆竹分館整合為蘆竹行政園區。（記者周敏鴻攝）

2025/04/24 15:59

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府規畫整合蘆竹區公所、南崁公有零售市場與市立圖書館南崁分館，重建為多功能複合式「蘆竹行政園區」，原定去年底應完成可行性評估，因財務、容積提升等須釐清，期程延後半年，預計6月間才可能完成可行性評估，希望今年底能完成先期規畫作業、明年6月間完成招商，朝2030年完工啟用的目標努力。

市府經濟發展局市場科長廖振宏說，市府已於去年6月間辦理「蘆竹行政園區促參案」公聽會，並由市長張善政主持可行性評估專案報告，因相關單位對於容積提升、財務等部分須釐清，致可行性評估報告部分參數條件須重新設定、期程因此延後約半年，預定今年6月間能完成可行性評估；蘆竹行政園區應妥善規畫，創造開發優勢，才能夠吸引民間資金投入，現階段已向潛在廠商調查意願，仍有部分待修改處，將會在6月前完成修改，否則若開發條件不佳，讓廠商沒有投資意願，未來招商恐會非常困難。

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蘆竹區長李岳壇樂見市府推動新建蘆竹行政園區計畫，也希望後續推動流程能一切順利；桃園市議員錢龍表示，蘆竹行政園區改建勢在必行，市府應依照量能需求，確實執行，除須釋出更多的空間來滿足廠商，市府也應有更多經費應對，避免不斷流標的窘境。

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