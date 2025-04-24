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    兼具治水與休憩 台南文忠公園設6千多立方米調節池

    台南市東區文忠公園內設有6千多立方公尺的調節池提供滯洪空間，讓公園成為兼具治水與休憩功能的友善綠地。 （圖由南市府提供）

    台南市東區文忠公園內設有6千多立方公尺的調節池提供滯洪空間，讓公園成為兼具治水與休憩功能的友善綠地。 （圖由南市府提供）

    2025/04/24 16:04

    〔記者蔡文居／台南報導〕為改善台南市東區及仁德區中山路、自由路及裕義路一帶長期積淹水問題，台南市政府爭取中央前瞻基礎建設計畫經費，推動「台南市東區文忠調節池新建暨周圍排水改善工程」，文忠公園內設有6千多立方公尺的調節池提供滯洪空間，讓公園成為兼具治水與休憩功能的友善綠地。

    台南市長黃偉哲今天偕同市議員郭鴻儀、曾培雅前往文忠公園視察工程成果，實地了解整體成效及後續維護管理情形，期盼能有效發揮防汛量能與精進治水成效。

    南市水利局表示，東門路一帶原規劃以下水道幹線延伸方式進行改善，但由於該區為重要交通幹道，且地下管線錯綜複雜，因此推動過程中經歷許多困難，而在經過多次檢討與評估後，最終採取「分散逕流與地下滯洪」的綜合治水策略，並於現有的文忠公園內新建多功能調節池，提供6425立方公尺的滯洪空間，不僅有效降低淹水風險，也提升都市透水與保水能力。

    此外，市府也結合地方需求，同步改善公園設施並增設運動休憩空間，讓文忠公園成為兼具治水與休憩功能的友善綠地，完工後已成為鄰里居民日常活動與親子休閒的好去處。此案總經費約1.9億元，已於去年8月如期完工，現已全面發揮防洪效益，提供地方區域更周全的治水保障。

    黃偉哲表示，近年來短時強降雨頻繁，常造成超出排水系統負荷的雨量，尤其在東區東門路與自由路口因地勢低窪與坡度問題，過往常在豪雨時出現嚴重積水。此次工程完善竣工後，不僅顯著提升區域排水能力與成效，更可以保護當地居民的生活安全。

    台南市長黃偉哲赴東區文忠公園視察工程成果，期盼訊期來臨有效發揮防汛量能與精進治水成效。 （圖由南市府提供）

    台南市長黃偉哲赴東區文忠公園視察工程成果，期盼訊期來臨有效發揮防汛量能與精進治水成效。 （圖由南市府提供）

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