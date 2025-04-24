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    反對高鐵？宜縣議會連署案節外生枝 議長張勝德澄清全力支持

    宜蘭縣議會不分黨派、全體議員連署，要求交通部鐵道路針對高鐵延伸宜蘭加開公聽會，卻被解讀反對高鐵。（宜縣議會提供）

    宜蘭縣議會不分黨派、全體議員連署，要求交通部鐵道路針對高鐵延伸宜蘭加開公聽會，卻被解讀反對高鐵。（宜縣議會提供）

    2025/04/24 15:10

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣議會不分黨派、全體議員連署，要求交通部鐵道局針對高鐵延伸宜蘭加開公聽會，並提出多項疑義，被外界解讀「反對高鐵」，提案人議長張勝德強調，議會對高鐵完全支持，只是希望加開說明會，讓縣民更加了解高鐵計畫。民進黨議會黨團總召陳文昌則擔心說明會節外生枝，影響高鐵核定。

    據了解，高鐵延伸宜蘭第二階段環境影響評估，中央希望在8月完成核定；交通部鐵道局也在，上個月分別在宜蘭、新北與台北召開3場公聽會。

    但地方一直有反對高鐵的聲音，環團也批評鐵道局資訊揭露不足，質疑程序正當性，要求重開公聽會；4月初，宜蘭縣頭城及礁溪共12個機關團體也認為，公聽會沒有詳述高鐵路廊通過詳細區位，且多項議題未作充分說明，應該加開說明會。

    由於地方有質疑聲音，且高鐵延伸宜蘭事關重大，相關訴求跨越黨派；宜縣議會議長張勝德日前在議會提案，強烈建議交通部再次舉辦公聽會，就縣民關切及疑慮問題詳細說明，以釋群疑而利於高鐵宜蘭線新建開發工程之執行與推進，獲得全體議會連署。

    此一連署案近日在網路發酵，有人故意解讀與誤導宜縣議會也是「反對高鐵」；張勝德指出，宜縣議會對高鐵完全支持，只是地方上有聲音，反應高鐵的說明會資訊不足，議會連署是希望鐵道局再加開說明會，並不是不支持高鐵，這有必要澄清。

    陳文昌說，召開說明會他同意也可以理解，所以他也有連署，但這個連署案卻被誤導成縣議會也反對高鐵，必須加以澄清以正視聽，中央希望8月以前環評可以通過，議會發動加開說明會，環保團體還有不同意見的人，會不會藉此節外生枝，延伸其他不同意見拖延環評核定，這會對宜蘭未來發展影響損害很大，不可不慎。

    宜蘭縣議會議長張勝德強調，議會對高鐵完全支持，只是希望加開說明會，讓縣民更加了解高鐵計畫。（資料照）

    宜蘭縣議會議長張勝德強調，議會對高鐵完全支持，只是希望加開說明會，讓縣民更加了解高鐵計畫。（資料照）

    民進黨議會黨團總召陳文昌則擔心加開說明會節外生枝，影響高鐵核定。（資料照）

    民進黨議會黨團總召陳文昌則擔心加開說明會節外生枝，影響高鐵核定。（資料照）

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