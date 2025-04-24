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    「霧峰臻華石刻線畫文史廊道」修復揭牌 成文化旅遊新景點

    霧峰國小「霧峰臻華石刻線畫文史廊道」今天舉行揭牌，台中市議員李天生（右2）、霧峰國小校長葉聰信（左4）等人出席。（記者陳建志攝）

    霧峰國小「霧峰臻華石刻線畫文史廊道」今天舉行揭牌，台中市議員李天生（右2）、霧峰國小校長葉聰信（左4）等人出席。（記者陳建志攝）

    2025/04/24 14:31

    〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰國小圍牆上的霧峰文史石刻線畫，歷經歲月催殘，出現畫作保護玻璃層霧化及圍牆斑駁等問題，經民進黨市議員李天生和地方各界爭取經費完成修復，學校命名「霧峰臻華石刻線畫文史廊道」，今天舉行揭牌，未來將成為學校師生、霧峰鄉親的學習教材及文化旅遊觀光景點。

    李天生指出，九二一地震後，霧峰國小校舍重建，並在圍牆上打造多幅「霧峰文史石刻線畫」，包括民主先驅林獻堂先生、太子少保林文察將軍及霧峰林家、地震博物館等重要地方人物、史蹟，修復後讓史蹟重見天日，雖然修復經費不多，不過霧峰人文薈萃，目前並納入參山國家風景區，將可成為一處新景點。

    大力行銷霧峰文化觀光的霧峰國小校友黃圻文表示，身為文化工作者，對於故鄉及母校特別有血濃於水的情感，文史廊道的修復，將可引領民眾從歷史及藝術的角度進一步認識霧峰，也因就位在參山國家風景區管理處旁邊，更具有其意義。

    霧峰國小校長葉聰信感謝教育局、市議會共同重視文化扎根，大力補助經費進行修復，學校校訂特色課程「走讀霧峰」正是將霧峰在地文史景點納入學習教材，鼓勵孩子們從家鄉文化出發，透過文化理解與世界接軌。文史廊道完工後，可成為老師們的教材專區，也可成為親子共學的步道，更可以串起前端的貓頭鷹車站成為一條藝術廊道。

    霧峰國小「霧峰臻華石刻線畫文史廊道」今天舉行揭牌，將成為文化旅遊的新景點。（記者陳建志攝）

    霧峰國小「霧峰臻華石刻線畫文史廊道」今天舉行揭牌，將成為文化旅遊的新景點。（記者陳建志攝）

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