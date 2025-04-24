中市購物節邀3國大使行銷 議員質疑僅2千多外國人參加抽獎成效不彰

多位市議員批去年購物節大打國際牌，但只有二千位外籍人士抽獎。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/24 15:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市去年的購物節，市長盧秀燕與新加坡、日本及比利時三國使節拍宣傳廣告，民進黨多位市議員抨擊，參加抽獎的外籍人士只有2784人、登錄金額43255萬，僅佔總消費登錄金額的0.12%，平均⼀位外籍旅客消費1.54萬元，痛批只是為了宣傳市長盧秀燕，市府對外宣稱「台中購物節創造353億元消費金額」，數據是從哪裡來？質疑所產生的效益。

經發局長張峯源表示，數據來源為財政部財稅資料中心電子發票統計，是中央認證資料，涵蓋觀光財與在地流通。他並指出，疫情後台中市批發零售業與百貨銷售持續成長，去年百貨業績已接近千億元。

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市議員謝家宜表示，去年購物節盧秀燕與多國⼤使推廣，但依經發局的統計資料，2024年台中國際購物節的外籍旅客參與⼈數2784⼈，登錄⾦額4325萬，僅佔總消費登錄金額353億的0.12%，平均⼀位外籍旅客消費1.54萬元。

謝家宜表示，外籍旅客中最多的依序是馬來西亞、中國、香港，而入境台中的外籍旅客最多依序是香港，越南、韓國，看不出入境旅客與參加購物節的相關性，真正因為購物節而入境台中，也僅有6.2%，購物節顯然不國際，經發局長竟還表示滿意。

市議員張芬郁則指出，去年盧秀燕與3位來自日本、新加坡、比利時的使節協助推銷台中市國際購物節，但依去年登錄消費的外籍人士，沒有比利時、沒有新加坡，日本則有182人，而登錄的2784外籍人士極可能是住在台灣的外籍朋友，批購物節廣告目的只是為了宣傳市長。

市議員陳雅惠表示，市府對外宣稱「台中購物節創造353億元消費金額」，數據是從哪裡來？市議員陳淑華、陳俞融表示，購物節做了6年，花了超過20億，有沒有創造相當的收益，令人懷疑。市府每年編列高達4億元預算舉辦購物節淪為政治秀，不但無助於商圈復甦，反讓地方經濟雪上加霜。一中、天津、逢甲等指標商圈人潮持續減少，店家歇業潮不斷，市府標榜的「振興」，究竟振興了誰？

經發局長張峯源指台中市購物節成效讓他滿意。（記者蘇金鳳攝）

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