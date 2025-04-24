為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    不需長途跋涉至桃園 勞動部攜手苗縣廠商就近辦理職訓

    勞動部桃竹苗分署與玄通系統工程簽署合作備忘錄，並揭牌啟用「玄通職業技能發展中心」。（圖由勞動部提供）

    勞動部桃竹苗分署與玄通系統工程簽署合作備忘錄，並揭牌啟用「玄通職業技能發展中心」。（圖由勞動部提供）

    2025/04/24 14:03

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕勞動部勞動力發展署繼與苗栗縣仁德醫專設立苗首座「賈桃樂」醫護職涯體驗分館，連勞動部長洪申翰也與會出席。勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今天也攜手苗栗縣在地廠商，開設職前訓練課程讓有意求職的民眾不必長途跋涉至桃園市，首波將開訓「冷氣空調班」，免費報名參加，名額25名，報名截止至5月1日，可至桃竹苗分署官網。

    勞動力發展署桃竹苗分署表示，許多行業的廠房運作及一般住宅皆需要空調技術專業人才，由於專業人才薪資與勞動條件優渥，近年來吸引不少民眾投入能源相關服務行業，故與苗縣在地廠商玄通系統工程攜手，玄通系統工程投入1億7千萬元在後龍鎮打造510坪的訓練場，也取得勞動部「冷凍空調及室內配線乙丙級檢定場域」認證。

    桃竹苗分署長賴家仁表示，因新竹科學園區外溢效應，桃竹苗分署陸續攜手苗縣在地企業、學校辦理電腦資訊與餐飲類相關課程，時盼滿足在地產業人力需求與促進民眾就業。而「冷凍空調」及「室內配線」對於科技業廠房興建相當重要，已有企業開出6萬元薪資招攬人才。後續將再開設室內配線、焊接等課程。

    苗栗縣縣長鍾東錦表示，技職教育是地方產業發展的根本，苗縣府將持續與中央、企業攜手合作，提供青年更多元的學習與就業機會，打造技能扎根、人才留鄉的良好環境。

    圖為學生到場認識職場環境並體驗訓練場設施。（圖由勞動部提供）

    圖為學生到場認識職場環境並體驗訓練場設施。（圖由勞動部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播