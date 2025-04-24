不需長途跋涉至桃園 勞動部攜手苗縣廠商就近辦理職訓

勞動部桃竹苗分署與玄通系統工程簽署合作備忘錄，並揭牌啟用「玄通職業技能發展中心」。（圖由勞動部提供）

2025/04/24 14:03

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕勞動部勞動力發展署繼與苗栗縣仁德醫專設立苗首座「賈桃樂」醫護職涯體驗分館，連勞動部長洪申翰也與會出席。勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今天也攜手苗栗縣在地廠商，開設職前訓練課程讓有意求職的民眾不必長途跋涉至桃園市，首波將開訓「冷氣空調班」，免費報名參加，名額25名，報名截止至5月1日，可至桃竹苗分署官網。

勞動力發展署桃竹苗分署表示，許多行業的廠房運作及一般住宅皆需要空調技術專業人才，由於專業人才薪資與勞動條件優渥，近年來吸引不少民眾投入能源相關服務行業，故與苗縣在地廠商玄通系統工程攜手，玄通系統工程投入1億7千萬元在後龍鎮打造510坪的訓練場，也取得勞動部「冷凍空調及室內配線乙丙級檢定場域」認證。

請繼續往下閱讀...

桃竹苗分署長賴家仁表示，因新竹科學園區外溢效應，桃竹苗分署陸續攜手苗縣在地企業、學校辦理電腦資訊與餐飲類相關課程，時盼滿足在地產業人力需求與促進民眾就業。而「冷凍空調」及「室內配線」對於科技業廠房興建相當重要，已有企業開出6萬元薪資招攬人才。後續將再開設室內配線、焊接等課程。

苗栗縣縣長鍾東錦表示，技職教育是地方產業發展的根本，苗縣府將持續與中央、企業攜手合作，提供青年更多元的學習與就業機會，打造技能扎根、人才留鄉的良好環境。

圖為學生到場認識職場環境並體驗訓練場設施。（圖由勞動部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法